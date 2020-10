19 de octubre de 2020 (13:37 CET)

Nuevo revés judicial al procés. El Tribunal Superior de Justicia (TJSC) ha condenado a 20 meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros a los miembros de la Mesa del Parlament que tramitó el intento de independencia de Cataluña en 2017.

Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet han sido condenados por delito de desobeciencia. Todos los condenados permitieron la tramitación de las llamadas leyes de desconexión que la Generalitat impulsó en su plan de ruptura.

Y absuelve a la ex-diputada Mireia Boya del delito de desobediencia al no darse las exigencias del tipo penal — TSJCat (@tsj_cat) October 19, 2020

No todos los encausados en este proceso judicial han sido condenados, puesto que la exdiputada en la Cámara catalana de la CUP Mireia Boya, que no formaba parte de la Mesa, ha sido absuelta. La sala de lo civil del TJSC considera que no fue advertida nominalmente por el Tribunal Constitucional (TC).

Segunda sentencia del 'procés'

El tribunal ha satisfecho así las demandas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox, que pedía para los acusados 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al considerar que siguieron adelante con la tramitación de las leyes catalanas, pese a ser advertidos por el TC de que eran contrarias al ordenamiento jurídico.

Los miembros de la mesa diputados condenados de la extinta candidatura de Junts pel Sí –dos por CDC y dos por ERC– permitieron la admisión a trámite de las llamadas con las que se pretendía crear un estado catalán independiente y que también habían servido para amparar el referéndum ilegal del 1-O.

Esta es la segunda sentencia judicial del procés. La primera corresponde a la dictada por el Tribunal Supremo en 2019 contra los líderes independentistas condenados por sedición. Aún queda una tercera, la que se debe dictar esta semana en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la cúpula de Interior del momento.

Muestras de apoyo

Los principales líderes independentistas han mostrado su solidaridad con los condenados por el TSJC. "La represión continúa, pero cada vez toma formas más aberrantes. Ahora se condena a la mesa de un parlamento por hacer precisamente de parlamento. Todo mi apoyo y gratitud", ha expresado el expresidente fugado Carles Puigdemont.

La repressió continua, però cada vegada pren formes més aberrants. Ara es condemna la mesa d'un Parlament per fer precisament de Parlament. El meu suport i agraïment a @lluisguino, @AnnaSimo, Lluís Corominas i Simona Barrufet. https://t.co/wYJbpYiiSW — Carles Puigdemont (@KRLS) October 19, 2020

El expresidente catalán inhabilitado por negarse a quitar la simbología independentista de la Generalitat, Quim Torra, también les ha enviado muestras de apoyo: "Queridos compañeros, mi reconocimiento por haber cumplido con vuestro deber. En nombre de la democracia y del parlamentarismo, muchas gracias. Persistiremos en el camino de la libertad y de la República Catalana".

Estimats companys, el meu reconeixement per haver complert amb el vostre deure. En nom de la democràcia i del parlamentarisme, moltes gràcies. Persistirem en el camí de la llibertat i de la República Catalana https://t.co/TJo6hNoMgI — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 19, 2020

