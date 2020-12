[Vídeo 'El perro y el gato'] La felicitación de Navidad de Alejandro Fernández (PP)

Your browser does not support the video tag.

14 de diciembre de 2020 (15:07 CET)

"A lo que me queréis y os caigo bien, a los que no os hago ni fu ni fa, a los que ni siquiera me conocéis, incluso a los que no me podéis ni ver; a todos, sin excepción, os deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo, porque en Cataluña no podemos seguir llevándonos como el perro y el gato".

Este es el mensaje que transmite el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en la nueva campaña de Navidad de la formación. Los populares usan la analogía del perro y el gato, animales que se dicen rivales pero que siempre pueden congeniar, para animar a "recuperar la convivencia y la concordia".

El PPC ha presentado la campaña este lunes, explicando que, con estas mascotas, se ha querido lanzar un mensaje con los lemas 'Yes we CAN' (de canino) y 'Yes we CAT' (gato en inglés, y diminutivo de "Cataluña") "porque si estas mascotas son reconciliables, ¿cómo no podremos reconciliarnos los amigos, compañeros, vecinos o familiares?".

"Ante el actual contexto pandémico, con una Navidad que, desgraciadamente, será diferente, y a la que hay que añadir las terribles consecuencias económicas y sociales que está provocando el Covid, surgió la idea de hacer una felicitación especial y diferente pero de enorme carga simbólica", ha explicado el secretario general del PPC, Daniel Serrano.

"Este dolor nos afecta a todos los catalanes, al margen de ideologías", ha añadido el dirigente popular. Por ello, al margen del resultado electoral del próximo 14-F, el PP dice que su deseo de Navidad, su propósito de Año Nuevo y su carta a los Reyes Magos "se resume en tres palabras: convivencia, convivencia, convivencia".

"Recuperar la concordia"

La campaña navideña del PP tendrá una duración de una semana y será dirigida a redes sociales, aunque también contará con algún soporte exterior en las cuatro provincias catalanas.

El coordinador general de estrategia política del PPC, Juan Milián, ha comentado que "la política actual, en todo el mundo, sufre una sobredosis emocional, pero de emociones adversativas y negativas, e incluso en ocasiones de menosprecio", por lo que "es hora de recuperar la concordia", uno de los "objetivos" de Alejandro Fernández "desde hace tiempo".

Milián ha recordado que el candidato del PP a las elecciones catalanas del 14 de febrero ha apelado a la importancia de la convivencia siempre. "La política en Cataluña ha provocado una fractura emocional, que ha llevado a comportarnos en ocasiones como perros y gatos", ha añadido, en alusión al vídeo navideño que tiene a estas mascotas como protagonistas.