Decenas de concejales de Cs se ofrecen al PP de cara a las elecciones municipales de 2023

La OPA del PP sobre Ciudadanos está en marcha y se intensifica en Cataluña. Desde las elecciones municipales de 2019, más de una veintena de concejales de la formación naranja en la región han dejado el partido por discrepancias con la dirección. Y en los últimos meses se ha multiplicado el número de cargos naranjas que, tras la debacle del 14-F, contactan con el PP para dar el salto al partido de cara a 2023.



Fuentes del PP han explicado a Efe que las llamadas son constantes: algunos solo para tantear el terreno, otros decididos a apuntarse al “reagrupamiento del centroderecha” que propugnan los populares y que dio sus primeros frutos en la Comunidad de Madrid con la holgada victoria de Isabel Díaz Ayuso y la desaparición de los de Inés Arrimadas de la asamblea madrileña.

La puerta de entrada de muchos de los descontentos con el partido que pilota Carlos Carrizosa en Cataluña es el exdirigente naranja Fran Hervías, que en su día fue el artífice de la implantación territorial de Ciudadanos y desde el pasado mes de marzo tiene despacho en la sede de la calle Génova de Madrid.



El ex número tres de Cs no necesita hacer una tarea proactiva para captar a los representantes municipales que públicamente aún guardan fidelidad a Carrizosa, sino que son ellos mismos quienes le llaman para tantear el terreno.

Una vez que se produce el primer contacto, Hervías combina el papel de transmisor y de prescriptor: hace de enlace con el entorno del secretario general del PPC, Santi Rodríguez, y el presidente de los populares en Barcelona, Manu Reyes, y les explica quién es la persona que llama. Son estas dos figuras las que deciden si el candidato encaja con la línea ideológica del partido y marcan los tempos para la incorporación.

El PPC quiere evitar la imagen de un trasvase agresivo

Según han subrayado desde la dirección del PPC a Efe, se quiere evitar la imagen de un trasvase agresivo de militantes. Y es que, los populares catalanes consideran que, por una parte, no sería elegante de cara a los naranjas y, por otra, podría despertar recelos entre militantes del PP que vean a los recién llegados como una competencia desleal.



Lorena Roldán, que dejó Cs en la antesala del 14-F para ser la número dos de Alejandro Fernández, es el referente mediático de las deserciones naranjas en Cataluña, pero no fue la primera. Los motivos y casuísticas son diversos; algunos rompieron el carné por el “viraje a la derecha” del partido: por ejemplo, Olga Puertas (Sant Boi de Llobregat), Francisco Aguirre (Esparreguera), Javier Alegre (senador y concejal de Sant Feliu de Llobregat) y Carlos Méndez (Viladecavalls), entre otros.

La ex diputada de Ciudadanos Lorena Roldán en una imagen de archivo. /EFE/CM

Casos singulares son el de Francisco Ferrer, de Sant Just Desvern, a quien Cs expedientó tras criticar que los naranjas gritaran “delincuente” a Quim Torra durante un pleno, y el de los cinco concejales de Vila-seca (Tarragona), que abandonaron el partido en bloque por discrepancias con la política municipalista de Carrizosa.



Entre los abandonos más recientes de quienes han mostrado su afinidad con el PP destacan Alfonso Sánchez, de Tossa de Mar (Girona) -ciudad natal de Hervías- y, en la provincia de Tarragona, Patricia de Miguel (Cambrils) y Toni Cruz (Torredembarra).

La crisis de Cs beneficia al PP en la mejora de su implantación territorial

En 2019, Ciudadanos obtuvo 260 concejales en Cataluña y el PPC, 66. Fuentes de la dirección de los populares catalanes han admitido a Efe que la crisis de los naranjas puede ayudarles a mejorar su implantación territorial, que en los últimos años se había debilitado.

El área electoral –Marcos Sánchez– y la territorial –Maritxú Hervás– del PPC, bajo la batuta de Santi Rodríguez, están ultimando un documento con la estrategia municipal del partido de cara a 2023, que presentarán ante la ejecutiva en unos 15 días. Ahí se concretarán cuestiones como los municipios con más potencial de acuerdo al recuerdo de voto, que previsiblemente estarán en el área metropolitana de Barcelona y la costa catalana.

El viraje también se produce en dirección al PSC, aunque en menor medida



No todos los que se alejan de Ciudadanos miran a la derecha. Algunos también se fijan en el PSC. No obstante, fuentes socialistas descartan un desembarco de cargos procedentes de Ciudadanos en sus listas para 2023, porque, según han señalado, ya tienen mucha cantera propia en todo el territorio.



Aun así, no descartan algún fichaje puntual como ya pasó en las pasadas autonómicas, cuando situaron a Rubén Viñuales, exportavoz naranja en el Ayuntamiento de Tarragona, como número dos por esa circunscripción. De hecho, las mismas fuentes apuntan que Viñuales, diputado socialista en el Parlament, se perfila como candidato a la alcaldía tarraconense.