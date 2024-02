Ábalos se niega a renunciar y se pasa al Grupo Mixto

El exministro José Luis Ábalos ha optado por mantener su escaño en el Congreso de los Diputados, a pesar del ultimátum emitido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en relación con el ‘caso Koldo’. Cuando habían pasado varias horas del plazo de la Ejecutiva para entregar su banca, el legislador ha decidido unirse al Grupo Mixto, relegándose a las últimas filas del hemiciclo, conocidas coloquialmente como el ‘gallinero’.

En una comparecencia ante la prensa Ábalos ha iniciado su intervención destacando su deseo de defender su honorabilidad ante los votantes y el partido al que ha dedicado su carrera política. «Gracias por permitirme a través de esta comparecencia comenzar mi defensa de mi honorabilidad ante los votantes y el PSOE, partido al que me he dedicado toda mi vida y en el que he contado con el apoyo de tantos militantes que me han dado su apoyo y su afecto».

Ábalos ha lamentado no contar con el respaldo de su partido y ha expresado su preferencia por hacerlo con el apoyo de la militancia. Sin embargo, ha subrayado que comparecía para anunciar la decisión más importante de su vida: mantener su condición de diputado y pasar al Grupo Mixto.

El exministro ha argumentado que no está acusado de ningún delito ni forma parte de ninguna investigación en curso. Ha defendido que su gestión, en el caso bajo escrutinio, ha sido limitarse «a conseguir equipos de protección lo antes posible» y aminorar «los costes y de los intermediarios, ya que el material procedía de China».

El diputado valenciano ha enfatizado su intento por salvaguardar el dinero público y ha reconocido el trabajo de los funcionarios involucrados en el proceso de contratación. «Intenté salvaguardar el dinero público, lo único que queríamos proteger a la gente» ha dicho.

En referencia a las críticas éticas, Ábalos ha afirmado que quienes exigen su renuncia no ofrecen una explicación sobre la reparación de su figura pública y ha cuestionado la ética selectiva que no concierne a todos. Ha confirmado su paso al Grupo Mixto como una «decisión drástica y difícil», pero necesaria para defenderse y proteger sus ideas.

El exministro se ha referido a las acusaciones que involucran a Koldo García, colaborador de su gabinete durante su mandato, asegurando que la justicia determinará las sanciones pertinentes. Ábalos ha lamentado la presión mediática y personal que ha enfrentado, destacando los límites deontológicos superados.

Finalmente, Ábalos ha compartido la carga emocional que ha experimentado en lo personal y doméstico, describiendo el daño insoportable que ha sufrido. «El grave daño que esto está teniendo en mi ámbito personal y doméstico se hace insoportable. Por eso preciso de una tribuna pública como esta, que es la que me ofrece el Congreso de los Diputados. Estos días tan emocionales he visto opiniones fantasiosas, dañinas… pero también he recibido infinitas muestras de apoyo, no solo de dentro del PSOE, también de otros partidos y son esas muestras las que me han animado a que la defensa de la honorabilidad no se haga desde la renuncia».

Su decisión de permanecer en el Congreso y unirse al Grupo Mixto busca enfrentar la «cacería política» y preservar su honorabilidad, respaldado por muestras de apoyo recibidas de diversos sectores políticos.

Varios ministros presionaron a Ábalos para dimitir

Durante el fin de semana, diferentes altos cargos del partido, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Transformación Digital, José Luis Escrivá, han deslizado públicamente que si estuvieran en el lugar de Ábalos habrían renunciado.

Además de las presiones del PP y de los socios del Gobierno, el exministro ha tenido que enfrentar las de su partido, que tuvieron a su sucesor en la secretaría de Organización, Santos Cerdán, como interlocutor. De hecho, este martes el PSOE ha registrado en el Congreso de Diputados la comisión para investigar la venta de mascarillas de la empresa donde participaba su exasesor Koldo García, y el PP hará lo propio en el Senado.