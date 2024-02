Ábalos sobre el ‘caso Koldo’:  «Si se hubiera producido siendo ministro, tendría que haber dimitido»

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha dejado bien claro que no tiene ninguna intención de dimitir y abandonar el escaño que ocupa en el Congreso de los Diputados. El que fuera uno de los hombres fuertes del presidente del Gobierno durante su primer mandato, que se encuentra en el ojo del huracán mediático desatado por el supuesto caso de corrupción que asola a su exasesor Koldo García, ha recalcado que si hubiera estallado mientras seguía siendo ministro, se hubiera visto obligado a dimitir «en el momento». Sin embargo, a su parecer, ahora como parlamentario no tiene «ninguna responsabilidad».

Cabe recordar que García está siendo investigado por la Audiencia Nacional en una causa dirigida por el juez Ismael Moreno, que apunta al presunto cobro de comisiones irregulares para adjudicar contratos de compra de mascarillas en pandemia, que habría perjudicado a varias administraciones. Por el momento, el exasesor de Ábalos se encuentra en libertad provisional, si bien ha de presentarse en el juzgado cada 15 días, no puede salir del país y se le ha retirado el pasaporte.

No se ha comunicado con Sánchez

Lejos de sentirse aludido por las palabras pronunciadas por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien prometió luchar contra la corrupción de forma «implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga» en su discurso inaugural en la Internacional Socialista, el extitular de Transportes no se ha dado por aludido. «Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que le afectaban, hoy hay colaboración absoluta» , subrayó el líder del Ejecutivo para acabar zanjando: «Frente a quienes expulsaban al que denunciaba, hoy, el que la hace la paga«.

Después de que el presunto caso de corrupción saliera a la luz, diferentes miembros del Gobierno se han pronunciado sobre el camino que debería emprender Ábalos. Tanto la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, han considerado que ha de ser Ábalos quien decida si debe renunciar a su escaño por estos hechos.

Ábalos ha recordado en una entrevista en la cadena de televisión La Sexta que sobre él no pesa ninguna acusación, ni tampoco está implicado en el caso que investiga a su exasesor. Después de asegurar que el discurso del presidente del Gobierno es «una máxima del PSOE desde hace mucho tiempo», ha reconocido que no ha intercambiado mensajes con él, ni tampoco se la ha pedido de forma expresa su dimisión como diputado en la Cámara Baja.

Tacha a la derecha de «hipócrita»

En este punto, ha aprovechado para acusar al Partido Popular de «estar impartiendo doctrina» mientras que su situación política en cuanto a la corrupción es peor. Así, ha remarcado que la lucha contra la corrupción debe ser «ecuánime». A pesar de que ha mostrado su disposición a renunciar al acta de parlamentario, ha puntualizado que lo haría en el marco de una estrategia que tenga como objetivo «ejemplarizar la vida pública», pero nunca para brindar un «tributo a la derecha».

«Yo no le doy ese tributo a la derecha con esa hipocresía, sobre todo porque yo he sufrido mucho, y como he sufrido mucho no tengo ningún apego a la representación pública», ha subrayado el ministro de Transportes para después asegurar que el proceso de contratación pública con la compañía investigada fue el correcto. También ha trasladado su preocupación por «caer en la trama de una ética parcial allanando el camino al autoritarismo y a opciones que carecen de ética».

Con todo, ha lamentado que la política se esté convirtiendo en una «tarea de héroes». Y ha zanjado: «Se me está planteando quedar inhabilitado políticamente por haber confiado en personas que me decepcionaron y eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo porque ya quedas estigmatizado».