Abascal acusa al PP de «estafa» por su doble discurso sobre la amnistía mientras se reúne con Bolaños en Bruselas

El líder de Vox, Santiago Abascal, criticó este sábado al PP por su «estafa» a los ciudadanos de acudir a la manifestación contra la amnistía y al mismo tiempo reunirse en Bruselas con el ministro Félix Bolaños para «repartirse los jueces» del CGPJ.

En declaraciones a los medios durante su asistencia a la protesta en Madrid contra la ley de amnistía, Abascal afirmó que «sorprende» la «confusión» que genera el PP con su trato al Gobierno.

«No se puede estar un día en la calle y al otro sentado con Bolaños», denunció el dirigente de Vox, que instó a la formación de Núñez Feijóo que sea «valiente» como pide Aznar y use su mayoría en el Senado para paralizar la tramitación de la ley.

Abascal prometió que Vox no dará «ninguna tregua» a este Gobierno y estará «en las calles y los tribunales» para actuar contra un Ejecutivo «que no hay fechoría que no haya cometido ni mafia a la que no haya beneficiado».

Es el Gobierno que «además de encerrarnos inconstitucionalmente durante la pandemia, robó a los españoles y se enriqueció con las mascarillas», prosiguió Abascal. «Que ha cambiado el Código Penal para beneficiar a corruptos, malversadores, sediciosos golpistas e incluso violadores. No sorprende que ahora haga una amnistía a la medida de la familia Pujol, de Puigdemont, para indultar actos terroristas y evitar que Sánchez sea condenado por traición en el futuro».