Abascal emplaza al PP a «abandonar toda la esperanza de que Vox desaparezca»

El líder de Vox, Santiago Abascal, animó este viernes al Partido Popular a «abandonar toda la esperanza» de que su partido «desaparezca», a abandonar esa «obsesión» que «desgraciadamente» es «mayor que la de derrotar al PSOE», como demostró en la campaña de las pasadas elecciones generales, donde se mostró «más empeñado en acabar» con su formación.

Así lo indicó Abascal en una entrevista en El Toro TV recogida por Servimedia, donde señaló que Vox nunca ha recibido «gratitud» por parte del PP, «al contrario», ha recibido «estigmatización» en «demasiadas ocasiones». «Es una pena», destacó, pero añadió que cada vez hay «más españoles que conocen el discurso» de Vox.

A su juicio, el PP tiene «un lío monumental, no sabe ni dónde está» y comentó que habría que preguntarle a este partido si cree en «la libertad de elección lingüística» y «si va a seguir defendiendo la Agenda 2030 y votando en Bruselas con los verdes y los socialistas impidiendo la prosperidad de toda España» y de Galicia.

«Están jugando a la confusión permanentemente, ahora hay movilizaciones de los agricultores e intentan ponerse en la foto», afeó Abascal, quien matizó que la «mayor parte» de ellos sabe que el PP «es responsable de una Agenda 2030 que es un plan de despidos masivo» en el sector primario y en el sector secundario.

Asimismo, destacó que esas «amenazas, intentos de chantaje y de condicionar el voto» o de responsabilizarle del resultado de las elecciones gallegas que se celebran este domingo por parte de «los lacayos mediáticos» del PP le «tocan un pie», le importan «un bledo» y «no» le «asustan lo más mínimo», ya que es una «estrategia de perdedores», de «culpables».

Al respecto, incidió en que es «una estrategia» de «los que tienen la responsabilidad de haber llevado a Galicia donde la han llevado». Se dirigió a los 116.000 gallegos que votaron por Vox en las pasadas elecciones asegurando que son «decisivos» y que «pueden cambiar el rumbo de Galicia si vuelven a confiar» en este partido.

«Si todos ellos vuelven a confiar en nosotros no tengo ninguna duda de que Vox entrará y será decisivo en el cambio de rumbo de Galicia», destacó Abascal. Agregó que hay una Galicia «mayoritaria a la que no se dirige nadie», y es que «el principal partido» de esta región «no es el PP», es «la abstención», ya que el 51% de los gallegos no votó en los pasados comicios.

Según Abascal, una parte de la población está «hasta el gorro», se siente «defraudada» por todos los políticos y piensa que todos son «iguales». «Hemos logrado demostrar con nuestra entrada en los gobiernos que hay cosas que se pueden empezar a cambiar», apuntó, y concluyó diciendo que si Vox tiene representación en Galicia el «cambio será decisivo».