Alberto Rodríguez deja Unidas Podemos tras la retirada de su escaño

El ya exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha anunciado este sábado que abandona uno de los partidos del Gobierno tras haberle sido retirado el escaño como diputado por orden de la presidenta de la Mesa del Congreso, Meritxell Batet, quien a su vez siguió las indicaciones que hizo el Tribunal Supremo.

“Abandono la militancia partidista y abandono Podemos. Agradezco profundamente estos años que han sido muy intensos de muchísimo aprendizaje y de recibir muchísima leña”, ha declarado Rodríguez tras su llegada a Tenerife, donde ha sido recibido entre aplausos.

Rodríguez ha agradecido a “toda la militancia” que le ha acompañado en este proceso y, en concreto, a su “compañera” que ha dirigido el equipo jurídico que lo ha “protegido”, Marta Flor Núñez, de quien asegura que ha sido “maltratada mediáticamente por la cloaca de este país”.

Pese a que el mismo Rodríguez ha asegurado que “esta batalla la ganaron por ahora”, su proceso todavía no ha terminado. “Haré todo lo que esté en mi mano jurídicamente, por supuesto, iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Iré a Estrasburgo sin ningún tipo de paliativo“, ha anunciado.

Finalmente, Rodríguez no ha dudado en cargar contra el PSOE, a quienes acusa de “plegarse” ante las presiones del poder judicial y que, de haber tenido un apellido compuesto, esto no hubiera ocurrido. Si “tuviera un apellido compuesto, (…) la sensación que tengo yo y que tienen miles de personas es que esto no hubiera pasado”, subraya.