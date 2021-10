Garzón desmarca a Podemos de la querella contra Batet

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este sábado que la querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la que se le acusa de prevaricación al haber retirado el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras haber sido este condenado por el Tribunal Supremo no la presentará la formación morada en bloque, sino que la presentará el propio Rodríguez “a título personal”.

“Es natural que el afectado haya pensado iniciar las acciones legales que sus asesores jurídicos consideren oportunas. Se trata de una acción jurídica a título personal por parte de alguien que está indignado por este proceso que no debía haberse producido”, ha considerado Alberto Garzón.

Leer más: Alberto Rodríguez quiere llegar hasta Estrasburgo si Batet le inhabilita

Según ha opinado Garzón, “el informe de los letrados era muy claro y planteaba que se podía cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo sin necesidad de proceder a una inhabilitación y la retirada del escaño“. No obstante, desvincula a su formación del proceso judicial contra una destacada personalidad del PSOE, sus socios en el Gobierno.

Por otra parte, el pasado viernes Unidas Podemos anunciaba que tomaría medidas legales contra Batet, a quien acusaban de “prevaricar” y de haber cedido a la presión de “la ultraderecha” y el “Tribunal Supremo” y retirarle el escaño “de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso”.

Leer más: El Supremo aclara a Batet que Alberto Rodríguez debe ser inhabilitado

En este sentido, miembros del tribunal decían sentirse “atónitos y perplejos” al observar que se no se retiraba inmediatamente el escaño a Rodríguez, sino que el Gobierno sometió a votación su retirada del escaño, votación que culminó, de hecho, con la permanencia del condenado entre los diputados.

En línea con las voces socialistas, Garzón ha querido separar este caso puntual con el estado de la coalición de Gobierno, de la que ha dicho que goza de salud. “Tenemos momentos tensos como toda coalición con varios espacios políticos, pero creo que esto no afecta al largo recorrido de la coalición progresista para poner en marcha medidas que mejoran la vida de familias trabajadores“, ha concluido.

No obstante, hace tan solo horas la líder de la formación, Ione Belarra afirmaba en su cuenta de Twitter: “Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación.”

Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.



El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia.



Prevaricación. — Ione Belarra (@ionebelarra) October 22, 2021

A Rodríguez se le comunicó este viernes el oficio del Tribunal Supremo que le inhabilita tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad, una pena de un año y 15 días de prisión, conmutable por una multa que ya ha abonado, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y Batet así se lo ha hecho saber de forma personal.

“Lo que están haciendo contra Alberto Rodríguez es un ataque a la democracia en toda regla. Sin pruebas, sin testigos, sin vergüenza, arrebatan un escaño a miles de canarios y canarias. Jueces Contra La Democracia”, publicaba la formación morada a través de su cuenta oficial en esta red social.

Lo que están haciendo contra Alberto Rodríguez es un ataque a la democracia en toda regla. Sin pruebas, sin testigos, sin vergüenza, arrebatan un escaño a miles de canarios y canarias. #JuecesContraLaDemocracia pic.twitter.com/fe37YO5tvl — PODEMOS (@PODEMOS) October 22, 2021

Por el momento, Alberto Rodríguez ya advirtió que, de ser finalmente inhabilitado, recurriría la sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por lo que cabe esperar un nuevo capítulo de este caso, esta vez desde Estrasburgo.