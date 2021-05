Albiach arremete contra la “resignación” de un nuevo Govern ERC-Junts

Jéssica Albiach no ha devuelto el guiño de Aragonès de su discurso el pasado jueves, donde el futuro president apelaba a su idea de ‘vía amplia’ para sumar a los Comuns a la mayoría que le llevará a la Generalitat. La líder los Comuns ha lamentado la “resignación” de un Govern que reedite la fórmula ERC-Junts, socios llenos de reproches y resignación.

“Tenían que escoger entre sanidad pública y privatizaciones o mantener un conglomerado sanitario que contamina lo público con lo privado. Tenían que escoger entre mesa de diálogo o confrontación estéril, entre acción climática decidida o cosmética, entre hablar del 80% o quedarse en el 52%”.

Leer más: Los Comuns rompen negociaciones con ERC ante el nuevo acercamiento con Junts

En cuanto a las malas relaciones entre ERC y Junts, ha incidido en que “no se trata de una mala racha”, sino de “años de relaciones tensas e incluso rotas en algunos momentos, con una unidad que sabemos que no existe”. “Hemos escuchado a unos hacer promesas que no se han cumplido –4 votos–, y otros que dirían que no iban a hacer marcha atrás”.

Albiach lamenta el “intercambio de cromos” ERC-Junts

Albiach ha lamentado el “intercambio de cromos” entre los dos actores: “Yo ya le pregunté si usted quería ser un presidente tutelado o de verdad”. La líder morada ha recordado que ERC que este gobierno no es el que Aragonès quería, y más tras entregar el 60% del presupuesto a los ‘junteros’.

Aragonès ha vuelto a pedir a los Comuns “un voto de confianza” con el objetivo de llegar a futuros consensos: “Les pido que se abstengan como base para llegar a acuerdos”. “Se han autodescartado”, le ha reprochado a la vez que le ha recordado que dialogar con ese 80% también pasa por sentarse con Junts.

“Hoy evitamos unas elecciones, que detallan medidas en todos los ámbitos en políticas públicas“. Aragonès ha reiterado que su Govern tiene como objetivo llegar a la independencia y hacer un país donde económicamente “nadie quede atrás”: “La mayoría de esta investidura es progresista porque así lo refleja el acuerdo y las propuestas”.