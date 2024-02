Almeida sobre el caso ‘Koldo’: «Había una trama corrupta en el corazón del PSOE»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser conocedor del ‘caso Koldo’ de presunta corrupción en la venta de mascarillas por parte de un exasesor del exministro José Luis Ábalos, y afirmó que «había una trama corrupta en el corazón del PSOE y en el corazón del Gobierno de España».

Almeida asistió este jueves a la despedida de la familia de pandas del zoo de Madrid que regresará el día 29 de febrero a su hogar en China, como fin del proyecto de conservación de esta especie entre España y el país asiático.

Preguntado por el presunto caso de corrupción por comisiones ilegales que implica a Koldo García, replicó atacando directamente al presidente del Gobierno. Se mostró convencido de que el caso no se limita a ese exasesor y se preguntó si «alguien tiene alguna duda» de que cuando el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cesó a Ábalos tanto en el Ejecutivo como en el partido, era porque «sabía lo que había pasado».

En esa línea advirtió que Koldo García estaba «en el núcleo central» del Gobierno y del PSOE y criticó que el Ejecutivo trate de desviar las miradas hacia Madrid con el caso de Tomás Ayuso, hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. «Esto ya no cuela, y ya no cuela porque en el caso de la presidenta desde luego todas las causas han sido investigadas y han sido archivadas y en el caso del Ayuntamiento no hay ninguna persona del Ayuntamiento que esté imputada».

El dirigente aprovechó también para recuperar las palabras de Sánchez en las que afirmaba que Koldo García era «un ejemplo para la militancia». Finalmente, zanjó que «todo el mundo sabía lo de Koldo en el PSOE y por tanto no es el ‘caso Koldo’ sino el ‘caso Sánchez'».