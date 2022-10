Aragonès hace un llamamiento a PSC y Comuns para que den estabilidad al Govern

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a PSC y Comuns para que den estabilidad al Govern. «Todo el mundo debe estar a la altura y contribuir a asegurar la estabilidad de las instituciones», ha remarcado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, tras la salida de Junts del Ejecutivo catalán después de los resultados de la consulta interna a la cual ha sometido a su militancia.

«Esta tarde Junts per Catalunya me ha comunicado la decisión de dejar de formar parte del Govern de la Generalitat», ha comunicado Aragonès para después dejar bien claro: «Una decisión que respeto pero no comparto, y que lleva al Govern a iniciar una nueva etapa».

«A la ciudadanía no se la sirve abandonando responsabilidades», ha criticado en alusión a su ahora exsocio en el Govern, JxCat, para luego añadir: «Sería del todo irresponsable dejar al país sin gobierno o en una situación de interinidad». Y ha dejado bien claro: «No abandonaremos a la ciudadanía en un momento tan complicado como este».

Renovación del Consell Executiu

Aragonès ha descartado elecciones y ha reclamado dar estabilidad al Govern. «Todo el mundo debe estar a la altura y contribuir a asegurar la estabilidad de las instituciones», ha remarcado y ha ahondado: «Una estabilidad tan necesaria en unos momentos de tanta dificultad para la ciudadanía».

“Que gane el país, esa es mi responsabilidad y la de todas las instituciones de Cataluña», ha manifestado. «Empezamos una nueva etapa, y lo hacemos con seguridad y confianza, con un nuevo Govern dedicado 100% a la ciudadanía para una Catalunya más justa, verde y feminista e irrenunciablemente libre», ha indicado.

En este sentido, ha avanzado que en los próximos días nombrará a los nuevos consejeros con la «voluntad de tirar adelante el resto de la legislaura» y con los cuales comparte «una visión transformadora e inequivoca voluntad en hacer que Cataluña decida con libertad el futuro del país», según ha señalado.

Asimismo, ha indicado que se trata de «personas comprometidas con el país y su gente, dispuestas a hacer un paso adelante en un momento de máxima complejidad como este, que representan los consensos del 80% del país y, sin ninguna duda, les mueve la voluntad de hacer más fácil la vida de la gente y construir un futuro».