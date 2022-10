Junts asegura que hará una oposición «responsable» tras llamar «fracasado» a Aragonès

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha asegurado que su formación hará una oposición «firme» y responsable», en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario general de JxCat, Jordi Turull, que ha tenido lugar en la sede de la del partido después de la reunión ejecutiva celebrada tras conocer los resultados de la consulta interna para decidir el futuro del partido en el Gobierno catalán.

Y es que el 55,73% de los militantes han votado ‘no’ a la pregunta «Quieres que Junts siga formando parte del Govern de Catalunya?«, formulada en la consulta que ha contado con la participación del 79,18% de los militantes con derecho a voto. Por contra, el 42,39% de los militantes ha votado ‘sí’ y el 1,88% han sido votos en blanco.

«Desde hoy JxCat pasa a la oposición, para hacerla de una manera firme y responsable, y con toda la intensidad», ha apuntado. «JxCat continúa siendo un partido con vocación de gobierno, pero también, con palabra, que cumple con los pactos cuando no se cumple actuar con consecuencia y responsabilidad», ha apostillado.

Borràs carga contra el presidente de la Generalitat

«El Gobierno de Pere Aragonès es un gobierno fracasado, que ha perdido la legitimidad democrática y ha priorizado pactos con el PSOE, en lugar de hacerlo con quién permitió su investidura, con el independentismo», ha afeado la presidenta de la formación.

«Junts gana y Aragonès pierde», ha remarcado para luego cargar contra el presidente de la Generalitat: «El partido se ha sometido a una consulta y él quizás también tiene que someterse a una consulta en el Parlament». En esta línea, ha asegurado que la «legitimidad democrática» del líder del Ejecutivo catalán ha quedado en «entredicho».

«Los afiliados han decidido que es necesario salir del Govern de la Generalitat, porque no se estaba cumpliendo el acuerdo que firmamos con ERC hace un año y medio», ha subrayado. Y ha indicado: «Es una decisión madurada y estudiada con plena responsabilidad».

«El ganador de esta consulta es JxCat», ha insistido la presidenta de JxCat, Laura Borràs, para luego añadir: «Salimos más fuertes como partido porque renovamos la democracia interna y asumimos el resultado porque el mandato de las urnas siempre se debe respetar». Y ha remachado: «Ahora es el momento de implementar el resultado y hacerlo con unidad y determinación».

Turull asegura que «no se ha roto nada» en JxCat

«Lo hemos probado todo y más», ha dejado bien claro el secretario general de JxCat, Jordi Turull, quién ha manifestado: «Esto no iba de ultimátum, si no de una reflexión profunda». «Si estamos en política es porque asumimos unos compromisos con la ciudadanía y si se llega a un acuerdo de fuerzas parlamentarias es para cumplir lo que tenemos escrito», ha insistido.

«El debate ha sido intenso, extenso y honesto», ha señalado. «La decisión no era solo como seguir sino cual era la mejor forma de volver hacia aquello que firmamos», ha recordado para luego aseverar: «Aquí no se ha roto nada, seremos nosotros mismo en todos los espacios», ha dicho y ha asegurado que no habrá rencores». Por ello, ha concluido: «Ahora podremos ser nosotros mismos».

Los dirigentes de JxCat Jordi Turull, Laura Borràs y Albert Batet entran en la sede del partido después de conocerse los resultados de la consulta a la militancia. EFE/Enric Fontcuberta

En este sentido, ha querido dejar bien claro que pese a su salida del Gobierno en la formación no se desentienden «de nada» y se mantendrán «al lado de la gente en su ambición para conseguir la independencia de Cataluña».

Por otro lado, ha asegurado que los consellers han comunicado y están enviado desde esta mismo viernes por la tarde su renuncia al cargo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después de que la militancia del partido haya apostado por salir del Govern en una consulta interna.

Sánchez tiende la mano a Aragonès

«Todo encaja», ha asegurado Turull preguntado por las declaraciones de Pedro Sánchez en la comparecencia posterior a la primera cumbre de la Comunidad Política Europea, durante la cual ha remarcado el valor de la «estabilidad» en el Gobierno de Cataluña y ha tendido la mano a su homólogo catalán «en aras del diálogo por el reencuentro en la sociedad catalana.

«Quiero recalcar nuestra apuesta por el diálogo y ahí es donde va a estar el Gobierno de España y lógicamente también, el socialismo español y el catalán», ha aseverado el jefe del Ejecutivo. Por su parte, Borràs ha asegurado que se trata de «solemnizar una obviedad».