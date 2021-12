Aragonès pide a Sánchez que “arriesgue” con una propuesta en la mesa de diálogo

Pere Aragonès ha pedido a Pedro Sánchez que “arriesgue”con una propuesta en la mesa de diálogo que conduzca a la resolución del “resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español”. En una entrevista a la Agencia Efe, presidente de la Generalitat ha pedido a Moncloa que no intente “dilatar” la negociación.

El president ha respondido así a Sánchez. El presidente del Gobierno garantizó en la rueda de prensa del balance de 2021 que habría más reuniones de la mesa de diálogo, aunque pidió que pasaran “unas semanas” para poder centrarse en la gestión de la sexta ola de coronavirus: “Ahora mismo es lo que importa a la ciudadanía”.

Para el máximo responsable de la Generalitat, “a principios de 2022 debe celebrarse una nueva ronda de la mesa de negociación, con propuestas concretas sobre la mesa”. Aragonès cree que es importante que de la reunión salgan acuerdos que permitan “avanzar” en la “desjudicialización” del conflicto y en la nueva “relación entre Cataluña y España”.

“Queremos una salida negociada al conflicto”

Además, insiste en que el presidente del Gobierno no puede “escudarse” en algún “elemento coyuntural” para dejar congelada la mesa de diálogo –como la pandemia o las elecciones en Castilla y León– y que debe abordar la resolución del conflicto “entre Cataluña y el Estado Español”.

La Generalitat, ha subrayado, ya está “arriesgando” al apostar por un proceso de negociación lleno de “dificultades”: “Nuestra posición es honesta: queremos una salida negociada al conflicto, pero no se puede aprovechar esta posición honesta para dilatar una resolución que debe llegar tarde o temprano. Y en este 2022 ya deberíamos empezar a ver los primeros frutos”.

“Si el Gobierno es capaz de gestionar la pandemia y, a la vez, aprobar la propuesta de reforma laboral y los presupuestos generales del Estado, también puede seguir trabajando en la resolución del conflicto político en Cataluña. Esto no es excluyente, debe poder hacerse todo a la vez”, ha razonado.

Aragonès no aclara qué alternativas buscará si fracasa el diálogo

“El Gobierno del Estado debe moverse”, ha recalcado Aragonès, para quién los indultos a los presos fueron “un paso adelante”, aunque “hay que continuar avanzando”. En cuanto a su discurso con motivo de la fiesta de Sant Esteve –el segundo día de Navidad celebrado en Cataluña–, Aragonès no ha querido “especular” sobre qué “alternativas” buscar si el dialogo fracasa.

“Ahora la prioridad es avanzar en la negociación. No renunciamos a ninguno de los caminos democráticos para conseguir la independencia de Cataluña, pero la apuesta en este momento es el proceso de negociación. Y necesitamos que haya avances en este sentido”, ha remarcado.

Aragonès no quiere aún “pasar pantalla”, pese a las insistencias de la CUP y de Junts para que abandone la mesa de negociación con el Gobierno: “Jugaremos hasta el final la pantalla de la negociación. Y si al final este camino no tuviese salida, lo que no haremos es renunciar a nuestro proyecto político, que es la independencia de Cataluña”.