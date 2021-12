Junqueras acusa a Sánchez de poner en peligro el diálogo por su compromiso “escaso”

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado este domingo al Gobierno de poner en peligro la mesa de diálogo entre España y Cataluña. Según ha afirmado en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, si el diálogo no avanza es porque el compromiso del Ejecutivo “con la democracia es escaso”.

Para Junqueras, todo avance en el diálogo debe pasar “por el ejercicio de un derecho democrático de los ciudadanos como es el derecho a votar”, es decir, por llevar a cabo el referéndum de autodeterminación. Al respecto, opina que “poder avanzar se puede avanzar, otra cosa es que veremos hasta qué punto aquellos que se llaman demócratas están realmente comprometidos con la democracia”.

Leer más: Junts retoma su ofensiva contra la mesa de diálogo y ERC tras la crisis de los avales

“Estamos a años luz, por eso hay una mesa de negociación”, explica, pero justifica la necesidad de la misma con que hay que llevar a cabo las mesas de negociación “con quien se tienen posiciones alejadas. Nadie más adecuado que el PSOE para ello, analiza, ya que “los dos modelos políticos más opuestos en Cataluña son el que representa el PSOE y el que representa ERC”.

Junqueras ha defendido también que las reuniones sean discretas una vez se retomen al inicio del próximo año y que se hagan reuniones públicas cuando se hagan avances.

Acerca de la presencia de Junts en la mesa, Junqueras ha criticado que “aquellos que han reclamado insistentemente y durante mucho tiempo el ‘sit and talk’, ahora que tienen oportunidad de sentarse y hablar, digan que no quieren sentarse”. Reconoce que fuera desde el lado catalán de la mesa que se rechazara la propuesta del equipo de Junts al no estar conformado únicamente por miembros del govern y cree que se trata de una “contradicción” que “deberán resolver ellos, la gente de Junts”.

Con todo, aclara, respetará la decisión que tome el partido, aunque sí cree que sería positivo que finalmente crearan una delegación integrada por miembros en el ejecutivo autonómico porque, en primer lugar, “hay diversas personas (…) que están perfectamente cualificados sin ninguna duda para sentarse en esta mesa” y, en segundo lugar, porque “cuantos más seamos en la defensa de la amnistía y la autodeterminación, mejor“.