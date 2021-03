Aragonès ve posible el acuerdo con JxCat: “Aún hay tiempo, por nosotros no quedará”

Como era de esperar, Pere Aragonès no ha conseguido la presidencia de la Generalitat por la negativa de JxCat de ceder en su abstención. Pero ERC no tira la toalla y, tras el fracaso de la primera vuelta de investidura, ha tendido la mano a continuar las negociaciones con optimismo. “Aún hay tiempo para poder llegar a un buen acuerdo, por nosotros no quedará”, ha asegurado el líder de Esquerra.



Al no alcanzar la mayoría absoluta de los votos, se someterá este martes a una segunda votación en la que le bastará la mayoría simple. No obstante, seguirá necesitando el apoyo de JxCat porque con tan solo el de la CUP no será suficiente. En total, suman 42 diputados (33 republicanos y 9 antisistema), mientras que PSC, Vox, En Comú Podem, Ciudadanos y el PPC se hacen con 61.

“Aún es posible el acuerdo antes de Semana Santa”, ha insistido Aragonés tras asistir a la presentación del último libro de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell,, recogida por Efe, en la librería Byron de Barcelona, y tras haber renunciado a la petición de los junteros de no presentarse a la segunda votación para dar más margen a la negociación. “Seguiremos trabajando desde ahora hasta el martes”, ha añadido.

Vilalta asegura que las diferencias “no son insalvables”

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien en declaraciones a Catalunya Ràdio ha manifestado que las diferencias entre las dos formaciones independentistas “no son insalvables”.

“Intentemos superar posibles excusas y puntos de desencuentro, que para nosotros son mínimos, y hagámoslo posible”, ha señalado. Así, ha emplazado a los de Carles Puigdemont a “aprovechar la oportunidad” de la segunda votación. “La hoja de ruta entre ambos partidos está prácticamente cerrada”, ha indicado.

La opción de unas segundas elecciones está encima de la mesa, pero aterra a ERC. “No nos podemos permitir otra alternativa, ni mucho menos ir a otras elecciones”. Sin embargo, Vilalta está convencida de que se acalcera el acuerdo. “Tenemos aproximaciones similares”, ha concluido.

Durante el pleno de investidura de este viernes Aragonès intentó mantener el tono conciliador. No obstante, su discurso estuvo lleno de pullas contra Junts y su cerrojazo. El candidato de ERC pidió en varias ocasiones un acuerdo en el último minuto, pese a ser una prédica en el desierto. “Si hay voluntad, estamos a tiempo. Hoy mismo, ahora mismo”, aseveró.

El Consell per la República, el principal obstáculo

El principal obstáculo entre socios es el Consell per la República de Puigdemont, un órgano opaco de apenas 90.000 socios con el que el expresident quiere erigir un gobierno paralelo desde Waterloo al que la Generalitat quede sometida.

Albert Batet, portavoz de JxCat, puso de relieve la cuestión y exigió que ERC aceptara este ente con el que los posconvergentes pretenden general un liderazgo bicéfalo y ‘corregir’ el resultado electoral: “Es en Europa donde se gana la legitimidad”, indicó.

En este sentido, Vilalta ha aclarado este sábado que “puede quedar abierto el papel” del Consell per la República, pero que su partido está convencidos de que será sencillo alcanzar un acuerdo.