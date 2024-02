Ayuso acusa al nacionalismo de empobrecer regiones y señala el problema del agua en Cataluña como ejemplo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este lunes que el nacionalismo «está empobreciendo regiones enteras de España» y puso el ejemplo del problema del agua actual en Cataluña, mientras que el expresidente del Gobierno José María Aznar culpó de ello a su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, por eliminar su Plan Hidrológico Nacional.

Así lo apuntaron durante el coloquio ‘Aula de liderazgo’ organizado por la Universidad Francisco de Vitoria, donde la presidenta regional incidió en que el nacionalismo «es una lacra que crea falsos enemigos».

Frente a este problema del agua, Ayuso destacó que la Comunidad desde el año 2010, aproximadamente, ha hecho inversiones «multimillonarias» para evitar pérdidas de agua y añadió que, desde que es presidenta, han hecho también inversiones «muy importantes» para que se fueran actualizando y modernizando los sistemas de canalización del agua del Canal de Isabel II, que «es una de las mejores del mundo».

La presidenta valoró que «tenemos el agua más barata de España» para los consumidores, cuando el agua para los catalanes «es la más cara», y apuntó que Cataluña «pierde en torno al 15% del agua que embalsa, mientras Madrid el 4%».

En este sentido, incidió en que los catalanes «están asfixiados a impuestos, a problemas, a esa fábrica de identidades, de embajadas, de problemas paralelos y, por supuesto, de mucha corruptela en torno a la Administración para que solo aquellos que tienen que ver con el control político y el gobierno de turno puedan ser bienvenidos a todo».

Ayuso recordó que Cataluña tiene dos provincias en los Pirineos y dos provincias que tocan con el Mar Mediterráneo, por lo que las cuatro provincias catalanas «tienen una situación a la hora de recoger agua que no hay en otras zonas de España».

Por último, la presidenta regional lamentó que en Cataluña «se han dedicado a fabricar identidad, al ir contra lo español, a vivir del cuento y del agravio y demás». Por ello, auguró que «van a tener graves problemas de abastecimiento y ya buscarán las culpas en otros, como hacen siempre».

Culpa de Zapatero

Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar recordó en su intervención que, en el año 2001, el Gobierno que presidía aprobó un Plan Hidrológico Nacional «con el que se conectaban todas las cuencas de España, se suministraba agua al levante español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona».

Aznar destacó que ese plan fue aprobado por la Unión Europea, estaba financiado por la Unión Europea y habían empezado las obras, pero lamentó que fue suspendido «por razones ideológicas» por su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

De este modo, «si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tienen, ese alguien se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que por razones estrictamente ideológicas acabó con el plan», criticó.

El expresidente del Gobierno recordó que el plan estaba aprobado por CiU y había una «inversión muy fuerte», con la que «se hubiese resuelto el problema de aguas de Barcelona y el suministro de aguas en Cataluña, conectando todas las provincias con el resto de España».

A este respecto, Aznar comentó que, «a estas alturas del siglo XXI, si España tuviera un Gobierno responsable, que no lo tiene, o cuando España tenga un Gobierno responsable, que es deseable, no se puede vivir sin un gran Plan Hidrológico Nacional», porque «el agua es vital, es esencial, no puede faltar y hay que compartirla».