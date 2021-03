Ayuso convoca elecciones anticipadas en Madrid el 4 de mayo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convoca elecciones anticipadas en Madrid. La dirigente popular explica que se ha visto “obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España” tras la moción de censura anunciada en Murcia por Cs y PSOE.

“Madrid ha vivido el momento más duro que se recuerda en democracia a causa de la pandemia, por tanto es el momento de pensar en grande y olvidarnos de nosotros mismos para pensar lo que mejor necesitan los ciudadanos”. “Si no llego a disolver la Cámara las mociones de censura que han presentado los partidos esta mañana me hubieran obligado a no convocar causando el desastre en la Comunidad”, dijo la presidenta.

“El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí. Por eso pongo mi cargo a disposición de los madrileños que el próximo martes 4 de mayo elegirán. He empeñado mi vida, todo mi tiempo y esfuerzos para ser una buena presidenta de la Comunidad de Madrid”, señaló Ayuso.

El mensaje lo adelantó el vicepresidente Ignacio Aguado asegurando que la popular se lo comunicó este mismo miércoles en el Consejo de Gobierno y tras conocerse la moción de censura que Ciudadanos y PSOE han presentado al PP en Murcia. La disolución supone un adelanto de los comicios y acudir a las urnas el próximo 4 de mayo. “No podemos esperar más”, señalan fuentes del PP a Economía Digital.

“Me parece una irresponsabilidad y me siento traicionado porque ha roto el acuerdo de Gobierno de forma unilateral”, señala Aguado. El vicepresidenta ha explicado que pese a que el acuerdo de Cs y PP en Madrid se estaba cumpliendo, “Ayuso ha decidido romper el acuerdo. Es una temeridad e irresponsabilidad. Confío en que Ayuso rectifique y cancele la convocatoria”, comenta a los medios.

Fuentes populares avanzan a ED que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado su dimisión y le ha transmitido su intención de adelanto electoral a su equipo de gobierno ante la posibilidad de una moción de censura de Cs y PSOE que pudiera desalojarla de la Puerta del Sol.

Murcia precipita el adelanto en Madrid

El movimiento de Ayuso busca adelantarse a la posible operación de Moncloa para descabalgar a la popular de la Comunidad de Madrid. Tal y como publicó ED, el Gobierno y el PSOE llevaban un mes negociando con Ciudadanos la moción de censura en Murcia y los populares de Madrid señalan que “no podemos esperar más”.

El presidente del PP murciano Fernando López Miras señaló en rueda de prensa que “en un momento como este se priorice el interés partidista, se equivoca. Este no es el momento. Entrar en un debate de sillones y de intereses particulares es mucho más que un error. Es una falta de respeto para un millón y medio de personas. Es algo que tengo muy claro. Los intereses de las personas deben estar por encima de los partidistas”.

“En lugar de sumar esfuerzos para hacer frente al virus y la recuperación hay quien parece más interesado en lograr el poder al precio que sea. Estoy convencido de que la región de Murcia va a salir de esta crisis porque tiene capacidad de hacerlo, pero para ello necesita estabilidad. Este no es el momento, en plena pandemia la prioridad es otra. Quien no lo entienda así se equivoca y será responsable de sus actos y de las consecuencias que de ello se deriven”, sentenció López Miras.

El presidente murciano se enteró de la moción de censura el martes por la noche y ante ello, “podría haber anticipado las elecciones pero no lo he hecho”, señaló. “Acto de traición, desleal con un millón y medio de murcianos”, dijo recordando que Ciudadanos ha roto el pacto de cuatro años “para satisfacer una elección personal”.

Los socialistas llevan aireando el fantasma de la moción de censura en Madrid desde el verano pasado. Las relaciones entre la presidenta y el vicepresidente, Ignacio Aguado, nunca han sido las mejores y de eso se estaban sirviendo los socialistas para acercarse a los naranjas en la Comunidad.

Los acontecimientos se han precipitado de tal manera que el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha cancelado este miércoles su tradicional rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha comparecido para atacar a Ayuso acusándola “dimitir de sus funciones” y de “convocar elecciones anticipadas” rompiendo “el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos”. “Es la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que asumió el cargo”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que este miércoles por la mañana recibió una llamada de su vicealcaldesa Begoña Villacís, quien le aseguró que no van a plantear una moción de censura en el consistorio madrileño. “Me ha dicho que esté tranquilo”, aseguró el alcalde.