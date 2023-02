Ayuso, a la ofensiva: encuestas del PP ven posible hacerse con Leganés, Arganda, Alcobendas y Alcalá

El mapa que el Partido Popular maneja para las elecciones autonómicas y municipales de mayo en la Comunidad de Madrid, en base a sus propias encuestas, está arrancando sonrisas en la calle Génova, pero en la primera planta, sede de la delegación de la formación madrileña. Según fuentes del PP madrileño, un puñado de ayuntamientos de los que están en juego de los grandes municipios pueden volver a sus filas. Eso es, al menos, lo que alumbran las encuestas internas, según han afirmado a Economía Digital.

Así, Alcorcón, Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Pinto y Valdemoro caerán para el saco del PP cuando se saquen las urnas. Es una de las claves para conseguir el objetivo último: que la presidenta del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, no sólo iguale sino que aumente sus números en esas elecciones, donde saben que juegan en su contra que se vote a la misma vez los gobiernos de los ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid. El sur es donde más resiste la izquierda en su rol municipal y por donde puede perder fuelle la actual presidenta, dado que es poco habitual que un elector cambie de papeleta si acude a la urna.

Sin embargo, fuentes del equipo de campaña dan por prácticamente imposibles Fuenlabrada y Getafe, aunque no se cierran a «seguir jugando el partido». «No descartamos nada en el sur, nada. Incluido Leganés», guiñan desde la cúpula del PP madrileño. El empuje municipal es clave para poder conseguir el encargo que el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, le hizo a Ayuso: una mayoría «suficiente» para no depender de Vox, como hace en la actualidad y lo que no ha permitido sacar unos presupuestos para este curso tras el veto de Rocío Monasterio y los suyos.

Ayuntamientos del PSOE y de Cs

De momento, arrebatar esas plazas a sus contrincantes parece cada día más cercano. En Arganda gobierna el PSOE en solitario, con Pedro Guillermo Hita al frente del ayuntamiento en su segundo mandato. En Leganés, el socialista Santiago Llorente se encuentra al frente desde 2015 y tan sólo el PP se hizo con la alcaldía en una ocasión, de 2011 hasta 2015.

Alcalá de Henares es un buen termómetro: el consistorio ha ido alternándose entre el PP y el PSOE, pero desde 2015 está en manos del socialista Javier Rodríguez Palacios, que lidera un grupo de 12 concejales de un ayuntamiento de 25. Alcobendas es, junto a Valdemoro, uno de los consistorios ahora en liza gobernado por Ciudadanos. En este municipio del norte el alcalde es Aitor Retolaza desde 2021, aunque en las últimas elecciones municipales salió nombrado el candidato del PSOE, Rafael Sánchez Acera, en un pacto entre ambas formaciones donde se alternaban. Hasta entonces, el ayuntamiento era feudo tradicional del PP.

El caso de Valdemoro es ligeramente distinto: la alcaldía es de Ciudadanos, pero el titular, Sergio Parra, ha completado el mandato de cuatro años y lo ha hecho en solitario. De hecho, volverá a presentarse como candidato naranja. San Sebastián de los Reyes era otro de los consistorios en manos del PSOE desde 2015, al igual que Pinto. En Pinto está al frente el socialista Diego Ortiz desde 2019.

Pero lo realmente curioso es que en todos estos municipios -Leganés, Arganda, Alcobendas y Alcalá de Henares- arrasó la papeleta de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021. En todos fue la opción más votada y, respectivamente, el apoyo al PP supuso el 35%, 46’6%, 49’6% y 42%.