Ayuso: «Feijóo es el candidato idóneo. No podemos apoyarle un jueves y el martes tirarle por un puente. No somos podemitas»

La presidenta del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto finalmente su silencio tras 48 estrenduosas horas en la que algunas voces, incluida una de sus predecesoras en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la señalaban como el relevo del presidente nacional del partido y candidato este 23J, Alberto Núñez Feijóo.

Así, tras la celebración de la Junta Directiva Autonómica, Ayuso ha querido mostrarse muy rotunda después de varios días de manifestaciones ambiguas: «No puede ser que el jueves estuviéramos con un mitin apoyándole y el martes estar tirándole por un puente. Nosotros no somos así, no somos podemitas. Sigue siendo la persona idónea».

Ayuso ha advertido de que «no es lealtad personal sólo, que también, sino lealtad a España y a las urnas». A sus ojos, Feijóo está «en su legítimo derecho y nada le impide buscar alternativas al proyecto de destrucción de España que se avecina», pidiendo contactos con el PSOE para una hipotética abstención tras la negativa del PNV. Sobre todo, porque ella ya da por hecha la investidura de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de tener un pacto «secreto» con Junts y Carles Puigdemont.

«Escuchar el mandato de las urnas»

«El presidente Feijéoo cuenta con el absoluto respaldo del PP de Madrid y la organización nacional entera», ha argüido la dirigente. Y, ante la pregunta de si Feijóo es el hombre para presentarse de nuevo por el PP si hay una investidura fallida y una nueva convocatoria de elecciones, Ayuso ha considerado que «por supuesto». «Para que no quede duda: tiene que ser el candidato Feijóo si fuéramos a una repetición, lo contrario sería un sinsentido y no escuchar el mandato de las urnas».

Isabel Díaz Ayuso ha defendido que «hay que dar la batalla» y que Feijóo se presente a una investidura fallida, porque «el presidente del PP es la fuerza más votada, quien ha ganado las elecciones y quien tiene que dar ese paso primero», aunque sea para ejemplificar que no le dan los números. «Feijóo tiene el mandato de las urnas, la fuerza de 12 comunidades autónomas, decenas de diputadociones, mayorías absolutas en municipios como Madrid…y sobre todo mayoría absoluta en el Senado para frenar y abrir distintas comisiones sobre el estado real de pacos ocultos en España. Será una manera de saber qué pactos tiene con Otegui o con los golpistas catalanes».

Sobre la polémica en la noche del domingo con los gritos de «Ayuso, Ayuso» en el balcón de Génova, la dirigente madrileña ha defendido que «si hubiera salido al balcón con mayoría absoluta habría pasado exactamente lo mismo». “No iba de rojo por ningún motivo, iba de rojo porque pensé que íbamos a ganar. En fin, me puse una camiseta de nueve euros y, como ustedes pueden imaginar, es lo último que me importa cuando salgo por la puerta de mi casa, con las cosas que tengo…” , ha aducido.

Pactos «ocultos» y el poder del Senado

Porque ella, defiende, está en Madrid y su sitio «es Madrid, es tan importante el Gobierno de España como el Gobierno de la Comunidad de Madrid». «Somos el gobierno que España se está perdiendo hasta que Feijóo llegue a Moncloa», ha zanjado. «Alertamos a todos los españoles de que Pedro Sánchez ya lo tiene todo pactado. Sabemos que es mentira, que precisamente en estas dos semanas con España de vacaciones por la puerta de atrás es cuando va a segurar su permanencia en el poder y vender nuestra nación a nuestros enemigos«, ha insistido.

Y, por eso, el Senado va a cobrar especial importancia ahora, a su parecer. «Feijóo tiene la mayoría absoluta en el Senado para frenar y abrir distintas comisiones sobre el estado real de pacos ocultos en España. Será una manera de saber qué pactos tiene con Otegui o con los golpistas catalanes«.

«Vox y el PP tenemos que analizar qué podemos aportar cada uno, yo siempre he sido de la teoria de ser el mejor Partido Popular, se ha desmotrado que funciona en la Comunidad de Madrid. Vox quería eliminar el Senado y las comunidades autónomas, y qué seria hoy de España sin estas instituciones«.