Ayuso es homenajeada y recibe un premio por su gestión frente a la pandemia

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, recibió este lunes el Premio Institucional de la Asociación Unión de Nuevos Empresarios UNE 2022 por la gestión sanitaria ante el Covid-19 del Gobierno autonómico y en reconocimiento a la labor de combinar la protección de la salud con la defensa de la economía. “Durante la pandemia, lo que hicimos fue ir directamente contra el virus, pero no contra la prosperidad, contra los proyectos o contra los sueños de los ciudadanos que trabajan y que pagan tantos impuestos cada día”, explicó la jefa del Ejecutivo madrileño al recoger el galardón.

Durante esta misma gala también se destacó el papel de la gerente de Novapro, Ana Isabel Jiménez, como Mujer Emprendedora; PSH Energía por la Protección al Medio Ambiente; el restaurante Don Germán en la categoría de Hostelería; Lujisa en Comercio; FuturWagen en Industria y MHODAS en Innovación.

Por otra parte, y mirando de cara al futuro, la presidenta madrileña sostuvo que “ahora toca reflexionar hacia delante para ver qué tenemos que afrontar”. “Como saben, el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva décadas bajando impuestos, reduciendo trabas burocráticas y apostando por políticas de libertad pioneras y en muchos casos rompedoras”, recalcó Díaz Ayuso.

Además, para terminar la presidenta añadió que usarán todas las herramientas a su alcance para seguir en la misma dirección y no generar “inseguridad jurídica ni cambiar las reglas de juego a la mitad, como muchas veces se está haciendo”. Sin embargo, a pesar del recibimiento de este premio, no todo es de color de rosa para Díaz Ayuso.

Investigación judicial

La semana pasada estuvo de visita en Bruselas, sin embargo, la pugna entre la Fiscalía Europea y Fiscalía General del Estado de España por la investigación sobre el contrato de compra de mascarillas en el que el hermano de la presidenta regional intervino cobrando por sus gestiones 55.850 euros eclipsó su viaje internacional. Así, la dirigente madrileña, al ser preguntada por este asunto, manifestó sentir «indefensión» en relación con el caso.

No obstante Ayuso volvió a insistir en que «aquí no hay nada irregular, se ha hecho todo conforme a derecho. Ahora lo que hay es una guerra entre Fiscalías a la que es ajena la Comunidad de Madrid». Y es que, la Fiscalía Europea (EPPO) informó de que la decisión de la Fiscalía General del Estado de España de conservar la investigación sobre el caso del contrato de las mascarillas que afecta a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, no se ajusta al derecho de la Unión Europea y constituye «un desafío a la supremacía» del mismo.

«No se ajusta al derecho de la UE»

Europa «ha tomado nota» de la decisión que tomó la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sobre dividir en dos, entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO, la investigación sobre el contrato sanitario de mascarillas a la Comunidad de Madrid del que el hermano de Ayuso supuestamente cobró una comisión. De esta manera, según la división de Delgado, los fiscales europeos investigarían los presuntos delitos derivados de los fondos de la UE, ya que se pagaron con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Por otro lado, Anticorrupción investigaría los presuntos delitos relacionados con la Administración pública española. No obstante, la Fiscalía Europea ha considerado que «esta decisión no se ajusta al derecho de la UE» por lo que «continuarán su investigación».

Por su parte, Ayuso apostilló en su gira por las instituciones comunitarias tras un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que «no sabe qué hacer». «Es todo realmente extraño. Yo creo que nunca había sucedido algo así. Hay una guerra entre fiscalías y desconocimiento por completo de qué sucede«, señaló la presidenta autonómica.