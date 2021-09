Ayuso se revuelve contra Casado por no adelantar el congreso del PP de Madrid

La tensión aumenta entre los pesos pesados del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el líder de la formación, Pablo Casado, por su negativa a adelantar el congreso del partido en el que se votará a la persona que ocupará la Presidencia de los populares de la región.

Leer más: Ayuso presentará su candidatura para presidir el PP de Madrid tras la convención de Valencia

“No puede ser que toque hablar siempre (del Congreso del PP de Madrid) y cuando yo dé un paso, no toca”, ha lamentado este viernes la líder regional en declaraciones a los medios de comunicación. “En realidad ni siquiera presiono, sólo opino que es mejor para la organización, pero creo que lo importante es que hablemos entre nosotros y busquemos una solución”, ha añadido.

“No puede ser que toque hablar siempre (del Congreso del PP de Madrid) y cuando yo dé un paso, no toca” Isabel Díaz Ayuso (PP)

Ayuso responde así a las afirmaciones de Casado del pasado martes, cuando el presidente quiso frenar las intenciones de la líder madrileña. “No toca hablar del PP de Madrid”, aseguró, y pidió a todos los miembros del partido que se centraran en la convención nacional que se celebrará en Valencia el 2 y 3 de octubre.

“Lo que importa es presentar una alternativa al PSOE y hablar de nosotros lo menos posible”, señaló en una entrevista en la Cope.

Pero el congreso para elegir al futuro líder del partido no es un nuevo debate. “Se lleva un año hablando de él y yo jamás me he pronunciado”, ha apostillado Ayuso. Y ahora, tras meses de meditación, y tras su victoria en las elecciones del 4-M, ha anunciado que presentará su candidatura después de la convención nacional, según ha adelantado este viernes La Razón.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado (i) junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d). EFE/Zipi

Una vez que ya ha configurado su equipo y ha definido las prioridades de su corta legislatura, Ayuso ha tomado la iniciativa, pero en contra de las indicaciones de Génova.

“Simplemente he manifestado mi interés y mi decisión de presentarme, porque yo creo que es darle normalidad a la casa, es lo que toca, es lo mismo que ocurre en otras comunidades y puedo hacerlo perfectamente”, ha asegurado Ayuso, quien ha insistido en que, aun así, su principal prioridad es gobernar en la región.

Ayuso niega que esté eclipsando a Casado

El problema es que, en estos momentos, su candidatura está absorbiendo todos los focos y deja a un lado convención del PP, , aunque Ayuso no lo ve así. “Nunca eclipsaría a Pablo Casado en un evento de esa magnitud”, ha resaltado.

“Hace falta que haya una renovación, un cambio de Gobierno y yo voy a estar al lado de mi partido para que se produzca” Isabel Díaz Ayuso (PP)

Y es que este cónclave es el proyecto personal del presidente, quien lo ha organizado de manera unilateral y ha elegido a los especialistas que formarán parte de él para plantear una alternativa al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Hace falta que haya una renovación, un cambio de Gobierno y yo voy a estar al lado de mi partido para que se produzca, y no voy a ser más que una afiliada leal a la organización pero que dará un paso para presidir la organización territorial cuando tenga la oportunidad”, ha concluido.