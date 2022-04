Ayuso saca pecho de su modelo de bajos impuestos en Euskadi

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado este mismo viernes en Euskadi que su Gobierno es «cancerbero de un modelo de bajos impuestos, apertura al mestizaje y de unión», y que no trata de «expulsar a nadie por razones lingüísticas ni de ningún otro tipo, evitando construir una identidad excluyente que aísle». Ha sido durante un acto en Vitoria con empresarios para hablar del modelo fiscal y económico, organizado por el Partido Popular del País Vasco, cuando la líder madrileña ha señalado que su intención es «unir esfuerzos» entre Euskadi y Madrid, «para crecer juntos y seguir afrontando todos los desafíos» que existen «como nación».

Y es que, a su juicio, «la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y un entorno de convivencia social, en el que políticos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil estén comprometidos en torno a la defensa de la libertad, es imprescindible para conseguir la prosperidad y el éxito económico». De esta manera, tras señalar que, «cuanto menos intromisión de la política en la economía todo funciona mucho mejor», la dirigente regional ha asegurado que «no es posible un sistema económico próspero sin un modelo político estable, responsable y tolerante, donde se respeta la colaboración público-privada y que sea sensible a las necesidades de las empresas y de los ciudadanos».

Leer más: Ayuso es homenajeada y recibe un premio por su gestión frente a la pandemia

Así, bajo el punto de vista de la presidenta de la Comunidad de Madrid, «la economía social de mercado es el modelo que mejor funciona, especialmente en Madrid, donde es imprescindible una fiscalidad justa, que no deje atrás a quienes no pueden salir adelante por sí mismos». Además, Díaz Ayuso ha recalcado que «Madrid es la región con impuestos más justos de España, no solo porque sean los más bajos, sino también porque están supeditados a los principios de generalidad, progresividad, distribución equitativa de la carga tributaria y porque no son confiscatorios».

En su opinión, «el exceso de fiscalidad acaba con el incentivo, el esfuerzo, la creatividad y lo más importante que tienen los empresarios, que son las ganas». «Nuestro modelo fiscal no busca recaudar a cualquier precio. En Madrid pretendemos que haya más gente pagando menos impuestos. Así, por ejemplo, en Madrid un contribuyente que gana 16.000 euros paga 841 euros en concepto de impuestos sobre la renta, frente a los 1.120 que tiene que abonar en el País Vasco. El tipo mínimo en Madrid es cinco puntos más bajo que en el País Vasco y el tipo máximo cuatro», ha especificado. Para terminar, la presidenta del Ejecutivo madrileño ha asegurado que el modelo fiscal de Madrid «recauda más, mejorando la renta de los madrileños», para señalar que así «atrae actividad económica».