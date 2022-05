Ayuso se burla de Podemos tras quedar fuera de la izquierda andaluza para el 19-J

Nuevo enfrentamiento en la sesión de control de la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha burlado de Podemos por quedarse fuera de la coalición de la izquierda andaluza para las elecciones que se celebrarán el próximo 19 de junio. «En primero de columpios de democracia, lo que hay que hacer es saber inscribirse en unas elecciones, y ni siquiera han sido capaces«, ha espetado.

Así ha reaccionado Ayuso después de que la portavoz de la formación morada, Alejandra Jacinto, haya criticado la gestión de la presidenta en Madrid en este año de mandato. Entre uno de los puntos, ha criticado que la dirigente dijese que los madrileños habían elegido la «libertad» en las últimas elecciones; sin embargo, la de Podemos ha asegurado que conoce «a muchas personas que después de un año» no saben si esa libertad a la que se refería es a la de los madrileños o a la suya.

Jacinto ha puesto de ejemplo de familias madrileñas que no tienen para encender la luz en sus hogares, barrios que no cuentan con un centro de salud o una escuela infantil, vecinos del Cañaveral que llevan esperando años esperando el metro, mientras ella lo ubica en otro barrio del norte de Madrid que todavía no existe, entre otras gestiones de las que «intuye» que los madrileños no están muy contentos.

Un año después es evidente que “la libertad” a la que tanto se refería Ayuso era a la suya 👇 pic.twitter.com/WhLeXvbKRL — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) May 12, 2022

Ayuso también ha defendido su gestión en materia de empleo en la Comunidad. «Nunca ha habido tanta gente trabajando en Madrid en los últimos 14 años», ha asegurado.

«No saben ni inscribirse en unas elecciones»

«A la política se viene llorado de casa» La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

De nuevo, la presidenta madrileña también ha cargado contra la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y ha instado a su substitución. Y es que Ayuso le ha espetado a García que «a la política se viene llorado de casa», después de que la portavoz de Más Madrid le haya recriminado su «bullying político» durante las sesiones de control en la Cámara de Madrid. A lo que la popular le ha insistido en que si no soporta la presión de «quedar en evidencia pleno tras pleno» sea substituida por otro compañero que «pueda estar a la altura».