La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido cortar de raíz la ‘guerra’ que la relaciona con Pablo Casado y los rumores sobre su intención de aspirar a La Moncloa.

“Te quiero decir, Pablo, que tengo meridianamente claro dónde está mi sitio. Sé que mi sitio es Madrid y que daré lo mejor para Madrid, porque Madrid es España y porque necesitamos que tú llegues a ser presidente del Gobierno”, declaró Ayuso en la conferencia de presidentes autonómicos para hablar sobre los retos a los que se enfrentan los líderes territoriales.

La presidenta de la Comunidad eclipsó al resto de barones, incluido Alberto Núñez Feijóo, con sus palabras hacia Casado: “Mi proyecto siempre ha sido el tuyo, no se entiende esta historia de otra manera”, señaló.

Bajo el título ‘Los gobiernos de la libertad’, Ayuso participó junto a Núñez Feijóo (Galicia), Juanma Moreno Bonilla (Andalucía), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juan Vivas (Ceuta).

“Socialismo o libertad”

En su discurso, junto al resto de presidentes autonómicos del Partido Popular, Díaz Ayuso ha defendido que “Gobierno y partido van de la mano”, pero ha agregado, ante las “noticias y comentarios” que su intención de dar un paso al frente en Madrid “es lo de menos”.

Ayuso, que ha recordado todas las oportunidades que le brindó Casado, ha reivindicado el de Madrid como un Gobierno que da “todas las batallas” porque “la firmeza no es extremismo y hay que tomar posturas ante las cosas”, que se rodea de los mejores y aspira a no dejarse llevar por el “aplauso fácil de los mediocres”. Que “no cambie de criterio según convenga” si no que confíe en el propio.

Que por ejemplo diga que “las cuotas son discriminación”, que “Cuba es una dictadura”, que hay una única España y no “diecisiete reinos de taifas” o que celebre a la clase media y la cultura del esfuerzo.

“Las águilas vuelan solas y los cuervos en bandadas”, ha sostenido Ayuso que, tras desgranar los principios que a su juicio conforman un buen Gobierno, ha señalado que son los que ha escuchado a Casado y que todo lo que ha hecho ella en Madrid no tiene sentido si en el Gobierno sigue “el proyecto de Pedro Sánchez, que lo tapona todo”.

Y ha concluido: “la vida va de elecciones y hay que elegir entre socialismo o progreso, entre socialismo o libertad y entre Sánchez y Casado”.

Feijóo apostilla que los barones “saben cuáles son las prioridades”

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señaló que en el partido hay “seis presidentes autonómicos leales”, “que son amigos” y que de financiación no van a hablar porque están “de acuerdo”.

Feijóo apostilló las palabras de Ayuso: “Habéis podido comprobar que hay seis presidentes autonómicos que saben gobernar, seis presidentes autonómicos leales, que saben gestionar las pandemias, que saben mejorar las economías, que saben de honestidad, que son amigos, que saben muy bien cuáles son las prioridades”.

Feijóo ha dicho que “sin complejos” el PP es autonomista y europeísta y, tras el debate sobre indigenismo y las críticas cruzadas por la petición de que España pida perdón por la conquista, dijo que el PP mira a México, un país que dobla a España en población, con orgullo por la amistad entre ambos países. Y agradeció la presencia del expresidente mexicano Felipe Calderón.

“Esta convención no acaba aquí, acaba como tiene que acabar, como la carretera de A Coruña: en el Palacio de la Moncloa”, zanjó el gallego.