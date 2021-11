Bildu marca la derogación de la reforma laboral como requisito para apoyar los Presupuestos

Bildu allanó el camino para continuar con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGR), en cambio, el pacto todavía está lejos. El diputado de la formación vasca, Oskar Matute, ha asegurado que mientras no haya una negociación cerrada el voto de su partido no será favorable. “Queremos hechos y no palabras”, ha sentenciado el parlamentario, y un comienzo sería la promesa de derogación de la reforma laboral del acuerdo de Gobierno de coalición.

La línea roja de Bildu es la garantía de los derechos sociales. Y, en concreto, esta norma que ha dividido al propio Ejecutivo. “Debe ser derogada en todos los aspectos lesivos y no valen eufemismos como reformar”, ha sentenciado Matute en declaraciones en Radio Euskadi este sábado, al mismo tiempo que ha reivindicado mayores indemnizaciones por despido, una de las condiciones que ha planteado también ERC.

“El acuerdo que EH Bildu alcanzó con PSOE y Unidas Podemos es del 20 de mayo de 2020. Hemos tenido paciencia y laxitud, y le decimos al Gobierno que no puede derogarlo sine die“, ha apuntado al tiempo que ha afirmado que le molestaría mucho que habiendo una mayoría social y de izquierdas no se diera una respuesta adecuada a la derogación de la reforma laboral.

“Ahora mismo estamos negociando, pero no hay acuerdo” Oskar Matute (Bildu)

“Ahora mismo estamos negociando, pero no hay acuerdo. Lo único que hemos hecho es posibilitar que se siga negociando”, ha apuntado Matute. Para el diputado de Bildu solo hay una forma de que las conversaciones lleguen a buen puerto: “Hay que sudar la camiseta”, ha apuntado. Pero, en su opinión, el Gobierno no lo está haciendo.

Matute: “No vale con hacer las cosas un poco mejor que el PP”

Matute ha insistido que a Bildu no le vale que el PSOE y Unidas podemos hagan las cosas “un poco mejor que el PP”. “Estamos en un contexto difícil tras la pandemia y vienen tiempos difíciles en lo económico, por lo que se necesitan niveles de protección adecuados“.

Y ha continuado: “En el Estado español, desde 1995, con crisis o bonanza, siempre ha habido más de siete millones de personas en pobreza o en riesgo severo de pobreza”, ha recordado a sus socios, por lo que cree que un “un gobierno que se autoproclama de izquierdas, debe hacer políticas que erradiquen esa pobreza”.

Nos molestaría mucho que existiendo una mayoria sindical, social y política para derogar la reforma laboral, decidieran hacer una reforma descafeinada que no dé respuesta a la mayoría social de izquierdas.



Si optan por ese camino, será la ciudadanía quien les abandone a ellos. pic.twitter.com/PSnuK4ek0m — Oskar Matute (@OskarMatute) November 7, 2021

Además de la reforma laboral, desde Bildu también han reivindicado la Ley de Vivienda y un escudo social que garantice el acceso a suministros básicos como agua y luz.

“PSOE y Unidas podemos pueden conformarse con ser una versión suave de lo que un gobierno neoliberal haría -ha apuntado- pero si la gente ve que un gobierno de izquierdas hace políticas parecidas a las que realiza uno de derechas, no hay una motivación extra para apoyar a la izquierda“, ha concluido.