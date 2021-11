La reforma laboral del Gobierno se queda corta para ERC. El portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián la ha tachado de ser un simple “maquillaje” si no incluye algunas cuestiones como una mayor indemnización por despido, salarios de tramitación y la autorización administrativa para realizar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

“Queremos que vuelvan los salarios de tramitación; queremos que vuelva una indemnización digna de 45 días ya que ahora en el mejor de los casos es de 33 y queremos una tutela de la administración que se fije en según que despidos, sobre todo en los colectivos que no tienen ningún tipo de justificación”, ha aseverado el dirigente catalán este sábado en el declaraciones a RTVE.

“Estos tres puntos -que no se mencionan entre los aspectos más lesivos en el programa de coalición de PSOE y Unidas Podemos- son para nosotros absolutamente imprescindibles porque si no no estaríamos hablando de una reforma laboral que ha sido muy nociva para la clase trabajadora”, ha añadido.

Rufián pide al Gobierno que pase de los titulares a los hechos

Sin embargo, a ERC no le gusta hablar de líneas rojas y se ha limitado a pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que pase “de los grandes titulares a una realidad para la gente” si quiere contar con su apoyo.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, interviene en el Congreso. EFE

Y es que, para sacar adelante esta derogación, el Gobierno necesitará, al menos, el visto bueno de la formación independentista o de EH Bildu, ya que tanto PP, Vox y Ciudadanos están a favor de mantener la reforma de 2012 de Mariano Rajoy.

En la entrevista, el socio de Gobierno del Ejecutivo ha dejado clara su desconfianza en el PSOE a la hora de negociar. “Al Gobierno se le ha olvidado de quién depende. Parece que tiene 150 diputados. Es preocupante”, ha afirmado Rufián. “Pactan y negocian de una forma muy altiva. Nos hemos encontrado a un PSOE diciendo que no a cosas muy sencillas”, ha criticado el parlamentario.

Al ser preguntado por si cree que el Gobierno de coalición terminará la legislatura, el líder de ERC ha respondido que no sabe si tienen “suficiente gasolina para un vuelo tan largo”. “Quieren llegar al 2023 y juegan constantemente con el miedo a la alternativa. Esto es muy peligroso”, ha concluido.