El bloqueo a Ribera en Bruselas aviva la incertidumbre en el sector energético español

Con la candidatura de Teresa Ribera en Bruselas en el aire, a la incertidumbre sobre la configuración política de la Comisión Europea se añade la del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que todavía lidera la socialista. Si bien ha tratado de cerrar muchos de los flecos pendientes antes de iniciar su carrera europea, todavía hay asuntos por determinar en el sector energético español.

El Partido Popular puede hacer caer la candidatura de Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva a raíz de la Dana de Valencia y su gestión. Tras conseguir el bloqueo de su nombramiento y de toda la Comisión, se espera que esta semana se reanuden las votaciones.

Fuentes de Moncloa aseguran que la intervención de Ribera en su examen parlamentario fue «excelente» y «aplaudido con rotundidad» por los expertos en la materia.

En esta línea, creen que su competencia no está en cuestión sino que es una maniobra del PP español para desviar la atención de la gestión de Mazón.

No obstante, la preocupación porque la candidatura no consiga salir adelante y que España se quede sin uno de los puestos más relevantes en el futuro próximo de la Unión Europea es real.

El relevo de Ribera, en el aire

En el PSOE hay cierta preocupación porque Ribera sea una ‘cabeza de turco’ en la disputa entre Úrsula Von der Leyen y Manfred Weber, líder del PPE en la Eurocámara y aliado de Alberto Núñez Feijoo en esta disputa.

Con estos mimbres, la posibilidad de que Ribera vea truncado su futuro político en Bruselas viste de incertidumbre la política española.

La transición para un ministerio con grandes retos por delante podría no llegar a darse, con nombres como el de Juan Espadas o el de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, sonando todavía para un posible relevo en la cartera.

Todo ello sin contar con una posible imputación de la actual vicepresidenta tercera del Gobierno por su gestión al frente de las inundaciones en el litoral valenciano, tal y como advierten desde el Partido Popular.

En cualquier caso, Ribera ha dejado hechos buena parte de los deberes en su Ministerio antes de intentar partir a Europa, si bien aún quedan muchos retos en el horizonte.

Del PNIEC a la nuclear, pasando por las redes: los retos energéticos de España

Uno de los más importantes, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), fue entregado a finales de septiembre a Bruselas tras la última actualización.

Se trata de la estrategia que marcará la política y la transición energética de España hasta 2030 en línea con los objetivos de descarbonización.

Pero su elevada ambición hará que se vigilen de cerca el cumplimiento de cada uno de los puntos establecidos sobre capacidad renovable, electrificación y vehículos eléctricos, redes, almacenamiento o el hidrógeno verde.

Son muchas las dudas que desde el sector se plantean sobre el optimismo gubernamental en este aspecto. El hidrógeno está todavía lejos de ser una realidad, el autoconsumo solar lleva prácticamente dos años en descenso y el objetivo de 5,5 millones de coches eléctricos cuenta con diferentes complicaciones por la situación en la industria automovilística europea.

Por otro lado, las eléctricas piden inversiones anticipatorias en redes para dar cabida a la demanda eléctrica industrial si se quieren conseguir los objetivos de incremento de la demanda planteados por el Gobierno.

Asimismo, el aumento de la retribución en redes a las grandes compañías encargadas de la distribución eléctrica es otro de los temas que actualmente se están tratando entre las partes implicadas.

Respecto a la energía nuclear, Ribera ha sido la artificie del calendario de cierre pactado con las empresas propietarias de las centrales existentes en España entre 2027 y 2035. Desde el sector nuclear aún aguardan una última esperanza de poder, al menos, alargar la vida de los reactores por unos años.

Consideran que con el futuro sustituto o sustituta de Ribera hay una oportunidad de diálogo si viniera de posiciones neutrales en cuanto a la energía nuclear, mientras que la posición de la actual ministra es claramente contraria.

Suponiendo actualmente entorno al 20% de la producción del sistema eléctrico nacional, habrá que ver como soporta el sistema su eliminación progresiva de la red.

Más aún teniendo en cuenta que las renovables todavía no son capaces de suplir esta capacidad, siendo el gas el sustituto con más papeletas para hacerlo, con el incremento de emisiones de CO2 que eso conlleva.

También cabe destacar algunos de los proyectos de ley que el Gobierno ha realizado pero quedan por tramitarse en el parlamento, como el de la eólica marina o el de la creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Mención especial para el impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas, denominado ‘impuestazo’ por el sector. El Gobierno prometió hacerlo permanente, pero la falta de apoyos de Junts y del PNV lo han hecho caer hasta el momento.

El acuerdo del PSOE con Sumar y los socios nacionalistas mencionados para la reforma fiscal no lo incluye. No obstante, desde ERC, Podemos y EH Bildu amenazan con votar en contra de la reforma si no incluyen el gravamen energético, haciendo caer otros como el impuesto a la banca.