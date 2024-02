Bolaños defiende la ley de amnistía como «impecable y constitucional»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó este miércoles que el proyecto de ley de amnistía es «impecable, es constitucional, es conforme al derecho europeo y fomentará la convivencia en Cataluña».

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Félix Bolaños respondió a la portavoz adjunta del grupo parlamento del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que le preguntó «qué van a hacer cuando los tribunales constaten que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca frontalmente contra la Constitución y el derecho europeo», en alusión a la ley de amnistía.

El ministro le dijo a la diputada del PP «porqué se empeña en decir lo contrario de lo que dice la jurisprudencia del Supremo, del Constitucional del Tribunal Europeo, las leyes españolas los tratados internacionales». «La ley es impecable, es constitucional, es conforme al derecho europeo y fomentará la convivencia en Cataluña», enfatizó.

Álvarez de Toledo le instó a explicar por qué «tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra, no me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes, no me diga que empieza a intuir que le engañaron, que le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una Constitución y el derecho europeo: es decir, que la amnistía podrá ser aprobada, pero no aplicada».

«Público ultra»

Bolaños le replicó que recaía sobre ella «la responsabilidad de representar a toda la alineación ultra y eso es una enorme responsabilidad, porque el público ultra es un público muy exigente», y añadió que «la semana pasada nos enteramos de lo que pensaban ustedes sobre los indultos, la amnistía, la no consideración de terrorismo en el proceso independentista, la búsqueda de la reconciliación en Cataluña entre catalanes y de catalanes con el resto españoles».

«Yo más bien veo que usted es víctima de esa gran mentira, usted como millones de españoles se sintió engañada y como los ultras se sintió estafada, estoy convencido de que así fue por tanto lo que le pido es que estas preguntas se las tiene que hacer al señor Feijóo», apostilló.