Bolaños emplaza al PP que haga público «lo que en privado ya dicen» sobre la amnistía y los indultos

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reclamó este martes a los dirigentes del Partido Popular que «hagan público lo que en privado ya dicen» sobre la amnistía, los indultos y «la no existencia de terrorismo en el proceso independentista».

Durante el Pleno de la Cámara Alta, Félix Bolaños respondió a una pregunta de la portavoz del PP, Alicia García Rodríguez, que le instó a explicar «si es una prioridad para el Gobierno el respeto a las demás instituciones del Estado».

La senadora del PP aseveró que a los socialistas «no les quedó claro el mensaje de las urnas del pasado domingo, porque los españoles no quieren muros, quieren puentes; no quieren amnistía, quieren Estado de derecho; los españoles no quieren socialismo, quieren más Partido Popular».

«Señor ministro de Relaciones con las Cortes, por qué Sánchez no da la cara, por qué no viene al Senado, por qué practica el escapismo desde hace nueve meses, tampoco dio la cara en Barbate, tampoco fue a dar el pésame», afirmó, en referencia a los dos guardias civiles arrollados por una ‘narcolancha’.

«Cuánta valentía tienen ustedes para defender a Puigdemont y qué poco sentimiento y sensibilidad para defender a la Guardia Civil», apostilló.

Lugares de encuentro

En su réplica, Bolaños consideró «muy importante para la salud de las instituciones que haya amplios lugares donde nos encontremos las dos principales fuerzas políticas de este país y por tanto cuando escuché lo que piensa de verdad el señor Feijóo sobre los indultos, sobre la amnistía, sobre la no existencia de terrorismo en el proceso independentista, entonces me di cuenta de que la salud de las instituciones en nuestro país está cada día mejor».

«Ustedes reconocen que el camino de los indultos, el camino del reencuentro, el camino de la amnistía es algo que necesita nuestro país para, en su terminología, la reconciliación, en la nuestra, el reencuentro y la convivencia», remarcó.

«Hagan ustedes, por favor, público lo que en privado ya dicen, dejen ustedes de crispar a este país con la gran mentira de lo que ustedes piensan sobre estas materias porque su propio líder les dijo a los españoles lo que piensa y por tanto lo que dice públicamente es simple y llanamente una gran mentira», concluyó.