Calviño acelera la subida del salario mínimo tras las previsiones de Escrivá

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, ha comunicado este martes que espera que los “buenos” datos de empleo permitan subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “cuanto antes”.

La vicepresidenta primera ha realizado estas declaraciones después de que el Ministerio de Seguridad Social, liderado por José Luis Escrivá, publicara un avance de los datos de ocupación para este mes de agosto, en el que se prevé un incremento de 80.000 afiliados nuevos, lo que supone posicionar el empleo en niveles previos a la pandemia.

“Tenemos un compromiso para llegar en el curso de la legislatura al 60% de salario medio. Yo espero que estos buenos datos nos permitan cuanto antes retomar esta senda de aumento del SMI, dado que la creación de empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales es sin duda la combinación más potente para tener una recuperación económica que sea además y reductora de las desigualdades que venimos arrastrando”, ha afirmado Nadia Calviño.

Asimismo, la ministra económica ha destacado a la prensa de Cádiz que el Gobierno de coalición viene impulsando el alza del SMI en “aproximadamente un 30%” desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018. “Se trata de un aumento sin comparación con los países de nuestro entorno”, ha afirmado la vicepresidenta primera.

Calviño cuestiona que sea eficaz crear una energética pública

Por otro lado, la ministra Nadia Calviño, ha puesto este martes en cuestión la utilidad de impulsar una empresa pública de energía para combatir la escalada en el precio de la electricidad.

“Tenemos que centrarnos en medidas eficaces y centrar nuestros esfuerzos en aquellos ámbitos que pueden tener un impacto real, y no otras ideas que ya sabemos que no son eficaces o no pueden llevarnos a los objetivos que tenemos, que es un sistema energético con la energía más limpia y barata posible”, ha subrayado.

Sin embargo, la ministra ha defendido la nueva subasta de energías renovables anunciada por Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

De esta forma, subastará otros 3.300 megavatios de energía renovables (MW) con cupos de instalación “ultrarrápidos” y otros para pequeñas instalaciones para dar repuesta a lo aprendido en estos meses de los precios desorbitados de la electricidad en España.