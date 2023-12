Calviño justifica la entrada del Gobierno en Telefónica: «Da estabilidad»

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha defendido la decisión del Gobierno de ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la compra de hasta un 10% de las acciones de Telefónica. La también ministra de Economía, Comercio y Empresa ha remarcado que el objetivo de la operación no es otro que el de dar estabilidad a la compañía para que pueda conseguir los objetivos estratégicos que se ha fijado.

En estos términos se ha expresado Calviño en declaraciones a los medios de comunicación en el Senado, cuando también se ha mostrado convencida que la compra de acciones por parte de la SEPI brindará también una mayor «estabilidad» a los planes que la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete tiene previsto desarrollar en el país.

Para respaldar estos argumentos, la titular de Economía, Comercio y Empresa ha opinado que la operación se sitúa en la «línea» de otros grades países europeos. En este punto, ha puesto como ejemplo a Francia y Alemania, unos países que, según ha ahondado, tienen o están elevando su participación pública en las compañías estratégicas del sector de las telecomunicaciones.

«Sin duda, es la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa», ha querido resaltar Calviño en alusión a la compañía española.

Impacto sobre el ERE

No obstante, Calviño ha evitado pronunciarse sobre si la decisión del Gobierno tiene como objetivo evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la operadora tiene intención de acometer sobre su plantilla de empleados. Después de incidir en que se trata de una información sensible que tiene incidencia desde el punto de vista de la valoración de los mercados, ha aclarado que no haría ninguna consideración al respecto.

Cabe recordar que los sindicatos y la dirección de la compañía se encuentran sumidos en las negociaciones sobre el despido colectivo que ejecutará en sus filiales Telefónica España, Móviles y Soluciones, con una afectación de en torno a 4.000 trabajadores. En paralelo, se está negociando el convenio colectivo de empresas vinculadas, si bien las dos mesas de diálogo habrán de cerrarse alrededor del día 4 de enero de 2024.