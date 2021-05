Casi uno de cada tres españoles se ha vacunado con al menos una dosis

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes que más de 15,3 millones de españoles han recibido como mínimo una dosis de la vacuna contra la Covid-19, lo que equivale al 32’3% de la población tras una semana en la que se ha inmunizado a 2’4 millones de personas.

Según los datos que muestra el Ministerio que lidera Carolina Darias, el ritmo de vacunación en España comenzó la semana pasada con 332.037 personas el lunes, pero luego aumentó tanto en el martes como el miércoles, con un número de vacunados en ambos días que ronda las 450.000 personas. El jueves, no obstante, se alcanzó un pico de vacunación, superando las 600.000 dosis inyectadas. El ritmo bajó de cara al fin de semana, ya que en los tres días restantes se inocularon 629.381 sueros.

Con todo, la campaña de vacunación avanza en el país con el aumento de vacunas que recibirá cada semana, ya que la farmacéutica Pfizer ha anunciado este lunes que pasará de enviar 1’7 millones de vacunas a la semana a 2’7 millones. Además, la compañía ya ha anunciado el envío de 13 millones de profilaxis durante el próximo mes de junio.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado en rueda de prensa que España evoluciona “muy bien”, con “coberturas de vacunación muy buenas” y con un ritmo “muy por encima de los objetivos” previstos desde el Ejecutivo.

En porcentajes, España vacuna cada día entre un 0’5 y un 1 % de la población, por lo que se trata de cifras que sí permitirían al país alcanzar la meta de tener al 70% de la población vacunada para el mes de agosto, es decir, 33 millones de personas.

No obstante, Simón ha aclarado que no existe por el momento una cobertura “lo suficientemente alta” como para relajar todas “las medidas de protección individual”, aunque no ha descartado que “muy pronto” se pueda comenzar a flexibilizar el uso de la mascarilla.

A medida que se va alcanzando la vacunación casi completa de las franjas de edad más elevadas, como es el caso de los mayores de 80 años o de 70 a 79, Gobierno y comunidades prevén comenzar a vacunas a los ciudadanos de franjas más jóvenes. En este sentido, con un 95,3 % de la población de 70 a 79 años vacunada completa o parcialmente, Sánchez ha garantizado que el próximo mes de junio habrá una vacunación masiva de las personas menores de 50.

El Presidente Sánchez también ha añadido que, tras sumar récord tras récord en la velocidad de vacunación, el sistema de salud de España está preparado para aumentar aún más el ritmo en las próximas semanas.