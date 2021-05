Cataluña permitirá bares abiertos hasta las 00:00 horas a partir del lunes y reuniones de 10 personas

Cataluña ve luz al final del túnel. Tras ser una de las regiones más golpeadas por la pandemia y con restricciones más severas, sobre todo en la hostelería, a partir del lunes permitirá que bares y restaurantes abran desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche. Además, entre las principales novedades destaca que las reuniones sociales pasarán de un máximo de seis personas permitidas hasta diez, limitación que tendrá que ser validada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)

El Govern aprobará este jueves el nuevo paquete de medidas y continúa así con el proceso de desescalada en el que la ampliación de los horarios de la restauración será la decisión más significativa, según ha adelantado RAC1. Bares y restaurantes catalanes podían, hasta ahora, abrir desde las 7:30 hasta las 23:00 horas después de haber pasado un largo periodo de tiempo con las limitaciones de las franjas horarias.

Eso sí, el aforo en las terrazas seguirá siendo del 100%, con un máximo permitido de cuatro comensales por mesa, y de un tercio en interiores. Por otro lado, cuando las quedadas sean al aire libre no estará permitido ni comer ni beber y la mascarilla seguirá siendo obligatoria en estos contextos, solo con la excepción de las personas con problemas respiratorios y para realizar deporte.

El comercio amplia su aforo a la mitad

También el comercio levantará el pie del freno. Tanto las pequeñas como grandes tiendas podrán ampliar su aforo a la mitad. Eso sí, el horario de cierre seguirá impuesto a las 23.00 horas. Sin embargo, las discotecas seguirán cerradas pese a las numerosas reivindicaciones del sector para que el Govern establezca un plan de apertura. Sobre todo después de que la semana pasada la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra tuvieran que desalojar a miles de personas que hacían “botellones” en las playas de Barcelona ante la ausencia del toque de queda.

Jóvenes caminan por Barcelona el 1 de noviembre de 2020, durante el primer fin de semana de nuevas restricciones en Cataluña por la Covid-19 | EFE/MP

En cuanto al ocio, cines y teatros ampliarán su capacidad del 50 al 70%, pero seguirán viendo su horario limitado a las 23.00 horas. Y lo mismo hará el ocio. Cines y teatros seguirán abiertos hasta las 23:00 horas, pero su aforo pasará del 50% al 70%.

Esta misma hora será la que tengan como límite los gimnasios e instalaciones deportivas. No obstante, en este caso el aforo permitido será del 50%. Finalmente, el aforo en iglesias y otros centros de culto es del 50%.

La consellera de Salud, Alba Vergés ha remarcado en una entrevista en Cadena Ser que se están produciendo unos datos de contagios “que no se veían desde hace mucho tiempo” y el 70 % de los mayores de 50 años ya tienen una vacuna puesta, así que no hay un “riesgo evidente” de rebrote de coronavirus, si bien “la epidemia no ha terminado”, ha subrayado.