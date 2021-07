Las vacaciones de los sanitarios de Cataluña están en duda. Tras año y medio de pandemia, el coronavirus no da un respiro a la región. El Govern ha hecho autocrítica y reconoce los fallos que cometió al relajar en exceso las medidas. Pero los perjudicados serán los médicos y enfermeros, que podrán verse privados de su descanso en verano después de un año duro.

“Lo de las vacaciones es una posibilidad real y no la niego. Me pregunta si corren riesgo las vacaciones, la respuesta es sí”. Así ha respondido el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, en una entrevista en El País. No es la primera vez que el conseller plantea esta opción. Incluso en declaraciones al El Punt Avui llegó a defender este domingo que los sanitarios “nunca se plantearían poner en riesgo la atención a la población”.

Sin embargo, al mismo tiempo que está encima de la mesa pedir a los sanitarios este esfuerzo extra, Cataluña cerrará 1.900 camas de hospital este verano, según denunció este martes el Sindicato de Enfermería, Satse, a través de un comunicado.

Argimon confía en los sanitarios, pero desde la organización sindical ya han dejado clara su postura: “Los profesionales están sobrecargados, exhaustos, agotados y con unas condiciones laborales tremendamente tensionadas”, han advertido. Y culparon a la “deficiencia de la gestión” y la falta de planificación de las autoridades.

Profesionales del personal sanitario de las UCI del Hospital Universitario de Bellvitge para pacientes covid, durante la jornada laboral. EFE/Toni Albir/Archivo

“Un profesional sanitario se podrá enfadar y molestar, pero va a ser después de tener que solucionar un problema sanitario que tenemos en estos momentos”, ha respondido el conseller.

En cualquier caso, la decisión no la tomaría el Govern, sino cada uno de los centros. “Hay que decidirlo en cada hospital y cada centro de atención primaria porque aparte de su autonomía propia, cada circunstancia es distinta”, ha explicado Argimon, quien considera que el malestar de los sanitarios tiene su origen en que “cuando salen a la calle parece que no hay pandemia”.

El Govern achaca la quinta ola al exceso de normalidad

Argimon ha reconocido sus errores en varias ocasiones, por ejemplo, al permitir la celebración de festivales. “Yo he hecho autocrítica. No sabemos todavía si han sido o no unos eventos hiperdiseminadores, pero lo que han sido es, precisamente, unos eventos que dieron una idea más de normalidad de la que nosotros en aquel momento teníamos que dar”.

Los profesionales de la salud han pedido más restricciones en esta quinta ola ante la avalancha de contagios, pero desde la Generalitat se ven atados de pies y manos con la justicia. En opinión de Argimon, la única medida que tendría efecto es la limitación de la interacción social entre gente joven.

“Esto podría significar alargar lo que es el confinamiento nocturno, pero ante esto hay que tener en cuenta dos cosas: que afectas a derechos y libertades y que depende del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad”, ha señalado.

Argimon rechaza el pasaporte covid para el acceso a interiores

Mientras que otras comunidades con menor incidencia se plantean el uso del certificado covid para acceder a interiores, como por ejemplo en la hostelería o en eventos culturales, Cataluña rechaza, de momento, esta opción, por considerarla discriminatoria.

“En estos momentos, lo que planteamos claramente es que hay que adaptar la legislación, porque lo que te permite el certificado covid es básicamente viajar”, ha justificado el conseller.

Y ha añadido: “Si lo quieres usar para otras finalidades, debes adecuar tu legislación. Hay que tener muy presente que no todo el mundo tiene la capacidad de vacunarse. No todo el mundo está en igualdad de oportunidades. Podrías hacer una PCR, sí, pero esto es lo que digo que tenemos que adecuar a la legislación. Pero nunca puede ser discriminatorio”.

Al ser preguntado por qué medida adicional puede llevar a cabo su gobierno para frenar la quinta ola ha asegurado que la mejor sería el confinamiento. Sin embargo, “hoy en día, restringir más derechos y libertades y, concretamente, la libertad de movimiento es muy improbable que se concediera”, ha concluido.