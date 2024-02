CCOO espera saber antes del verano si se puede acordar con la CEOE la reducción de jornada

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que «antes del verano teníamos que saber» si es posible que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se puede hacer con un acuerdo con la CEOE y, de lo contrario, «vamos a exigir al Gobierno que actúe».

Así lo manifestó Sordo durante una rueda de prensa en la que se presentó un informe sobre la marcha del mercado laboral en España, en la que aprovechó para defender que es compatible seguir mejorando la productividad del país con una reducción de la jornada laboral.

Al ser preguntado por la marcha de la negociación, tanto tripartita (con el Ministerio de Trabajo) como con CEOE (solo sindicatos y la patronal), Sordo señaló que «no hay excesivos avances» aunque reconoció que «es verdad que hay una voluntad negociadora por todas las partes».

«No nos establecemos un plazo cerrado, pero a nadie se le escapa que esta es una negociación que a lo largo de este año, y me atrevería a decir que antes de verano, tendríamos que ver claramente si es posible transitar hacia un acuerdo tripartito o no. Si el acuerdo tripartito no es posible, vamos a exigir al gobierno que actúe, pero en nuestra opinión la negociación tiene una oportunidad y creemos que hay que explorarla», ahondó el líder de CCOO.

Situación inédita

Por otra parte, sobre la presentación del informe ‘Las mejoras del empleo avanzan la transformación del modelo productivo’, Sordo defendió que se ha vivido una «situación inédita» con el empleo en España, debido a que ha resistido y ya se han creado puestos de trabajo pese a la pandemia, la guerra en Ucrania y las diferentes incertidumbres existentes.

Recordó que «habitualmente, las crisis en España se abordaban desde políticas laborales muy concretas que tenían que ver sobre todo con la facilitación del despido para permitir el ajuste del tiempo de trabajo a las empresas por la vía de la extinción de contratos», frente a las medidas adoptadas en estas crisis.

Así, lamentó la «aparente paradoja» de que mejorara la productividad en épocas recesivas, ya que es «perverso», pues se hacía con tasas de paro «inasumibles» y añadió que ahora «se han hecho políticas distintas y distantes» de lo que había sucedido históricamente, gracias a acciones como los ERTE.

No obstante, sobre si el crecimiento del empleo y los efectos de la reforma laboral se están agotando, el líder sindical aclaró que «no se le pueden pedir respuestas a todo» a la normativa vigente y subrayó que el principal riesgo es que se vuelva a políticas de austeridad y de contratación precaria.

Asimismo, resaltó que la productividad está creciendo y negó que exista un problema relevante de vacantes sin cubrir en las empresas por falta de formación de trabajadores. Reconociendo que puede suceder de forma «marginal», comentó que lo ocurrido en España era la sobrecualificación de trabajadores que, con formación universitaria, a veces encontraban empleos para «servir gin-tonis», si bien incidió en todo momento que todos los trabajos son igual de «dignos».

1,5 millones de empleos

En cuanto a los contenidos del informe presentado, cabe destacar que España ha creado 1,58 millones de empleos asalariados netos entre 2018 y 2023 (+10%) y que el empleo está creciendo más en sectores intensivos en conocimiento: actividades profesionales, científicas y técnicas (+39%), información y comunicaciones (+33%), y sanidad y servicios sociales (+24%). Estos tres sectores concentran la mitad del empleo neto desde 2018.

Además, las ocupaciones más cualificadas crecen por encima de la media y concentran dos tercios del empleo neto desde 2018: ocupaciones técnicas y profesionales de apoyo (+23%), ocupaciones técnicas y profesionales científicos e intelectuales (+19%) y ocupaciones directivas (+16%).

«La creación de empleo es compatible con la mejora de la productividad por asalariado. Como novedad frente a etapas anteriores, la economía española está logrando aumentar su productividad con más buenos empleos, en lugar de elevar su productividad en base a destruir empleos», resalta el informe.