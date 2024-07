Cepyme lanza un «¡Basta ya!» de la empresa contra el intervencionismo del Gobierno

El presidente de la patronal Cepyme, Gerardo Cuerva, ha anunciado que su organización leerá mañana un manifiesto de sus asociadas en favor de la libertad de empresa y contra la injerencia del Gobierno en las compañías españolas.

Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, donde ha sido presentado por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, Cuerva ha asegurado que este manifiesto es una manera de hacer notar el desencuentro del mundo empresarial con las actuaciones del Gobierno de España.

«Hemos tenido a bien hacer algo que pueda trasladar ese ‘basta ya’, ese hartazgo. No vale el intervencionismo al que estamos sometidos, no vale no mirar y legislar no teniendo en cuenta lo que ocurre a la pyme en España», ha dicho el presidente de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

El Manifiesto de la pyme española por la Libertad de empresa será aprobado durante la Asamblea General que realiza la organización empresarial y será leído por pequeños empresarios de toda España, que reclamarán «que cese la injerencia gubernamental», según una nota enviada por la patronal.

En concreto, en plenas negociaciones sobre el recorte de la jornada laboral y después de que ayer el Ministerio de Trabajo diese a entender que llegaría a un acuerdo solo con los sindicatos, Cuerva ha tildado de «intransigente» al Gobierno, asegurando que esta reforma es por un «pacto electoral» y sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de las empresas.

«No hay ninguna reducción de jornada en ningún país de Europa que se haya hecho de forma unilateral y sin contraprestación alguna», ha dicho el también vicepresidente de la CEOE.

Sobre la potencial entrada de un nuevo agente patronal en el Diálogo Social, Conpymes, después de que el Gobierno le diera entrada en algunos órganos clave, Cuerva ha asegurado que el Ejecutivo trata de hacer un «diálogo social a medida con agentes dóciles, sumisos», algo que no son, a su juicio, ni CEOE ni Cepyme.