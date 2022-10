CGPJ: Sánchez y Feijóo negocian que los jueces con cargos públicos no puedan volver a la Justicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, continúan con su negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado desde hace cuatro años y que ha provocado la dimisión de Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ.

Ahora, el PSOE y el PP estarían negociando que los jueces con un cargo político no puedan volver a la Justicia de forma automática, previsiblemente en el plazo de dos años, según adelante el diario.es. Esta es una de las grandes propuesta de los populares, a la que Sánchez habría aceptado durante sus conversaciones.

Sin efecto para los 3 jueces del Gobierno

Esta iniciativa suscrita por Sánchez y Feijóo, no tendría efecto retroactivo. En principio, esta decisión no afectará a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, los tres ministros jueces que hay actualmente en el Ejecutivo, cuando regresen a sus plazas.

Avances de la negociación

Desde las filas del PP aseguran a Europa Press que las negociaciones con Sánchez están avanzando teniendo en cuenta la propuesta que envió Feijóo en verano. Por el momento, ambos lideres de partido habrían llegado a un acuerdo sobre los requisitos que deben cumplir los candidatos, aunque aún habrían diferencias en el sistema de elección.

Una imagen del Tribunal Supremo, cuyo presidente nombra el Consejo General del Poder Judicial

Asimismo, desde el PP destacan que al final Sánchez y Feijóo están negociando conjuntamente el CGPJ y el Tribunal Constitucional, en línea con la demanda de los populares.

Nombramiento de Rafael Mozo

Tras la dimisión de Lesmes, se ha puesto al frente de la presidencia del órgano a Rafael Mozo, el vocal más antiguo del Poder Judicial. No obstante, Mozo no tendría tanto poder como Lesmes, ya que no es un presidente en funciones, sino el vocal que suple la vacante dejada por Lesmes.