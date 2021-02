El CGPJ responde a las críticas del Gobierno: “La reforma debe escuchar al Poder Judicial”

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha encajado bien la última maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha silenciado a los jueces para que no puedan dar su opinión en el Congreso de los Diputados sobre la inminente reforma de la institución. Los vocales han mostrado su indignación con esta decisión y han defendido que su petición no buscaba entrometerse en las funciones que ostentan los parlamentarios.

“Claro que respetamos la potestad legislativa del Congreso. De hecho, nadie la discute, pero creemos que la reforma debe llevarse a cabo abriendo el debate al Poder Judicial”, han expresado fuentes del Consejo a El Mundo.

Partido Socialista y Unidas Podemos aprovecharon este martes su mayoría en la Mesa del Congreso para impedir que el órgano de gobierno de los jueces pudiera emitir un informe y ser escuchado en el Parlamento. Un movimiento político que apoyaron con fuertes críticas contra el Poder Judicial por atentar contra la división de poderes del Estado.

Adriana Lastra y Pablo Echenique unieron sus fuerzas para defender la potestad legislativa de Las Cortes y advirtieron a la cúpula de los jueces de que limitasen sus actuaciones únicamente al marco de la justicia.

El Poder Judicial ha contestado ahora con un alegato a la libertad de expresión de los jueces, que exigen más mano izquierda al Gobierno en una reforma que afecta directamente a su trabajo. “Han desaprovechado una oportunidad para destensar la situación al ni siquiera querer reconsiderar su postura”, han indicado.

El Poder Judicial exige que se cumpla el derecho europeo

La decisión de silenciar a los jueces ha abierto un profundo debate también en el ámbito comunitario. El Poder Judicial ha advertido de que la reforma que Partido Socialista y Unidas Podemos han llevado al Congreso trasgrede el derecho europeo porque no ha tenido en cuenta la opinión de los jueces.

“Hemos intentado impedir que violen el derecho de la Unión Europea y que prime el interés general tras la reforma. Parecen desconocer que en nuestro sistema hasta el Parlamento está sujeto al derecho de la Unión”, ha indicado uno de los vocales.

Precisamente, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ya advirtió hace una semana al Gobierno de Pedro Sánchez de que debe contar con la opinión tanto de los propios jueces como de los partidos de la oposición para llevar a cabo una reforma de calado en la Justicia.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, advierte al Gobierno sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. EFE

“La Comisión ha recordado que los Estados miembros deberían tener en cuenta las normas europeas para garantizar que la independencia judicial no sea comprometida”, expresó la comisaria europea en una carta, en la que admitió que iba a seguir muy de cerca todos los cambios legislativos en España.

El órgano de gobierno de los jueces se apoya en testimonios como el suyo para mantener su pulso contra el Gobierno y defender su derecho a exponer su punto de vista ante todos los grupos en el Congreso.

La reforma del Poder Judicial avanza encarrilada

Tras el veto a los jueces en la Mesa del Congreso, el Partido Socialista y Unidas Podemos están cada vez más cerca de lograr la aprobación de la reforma que han presentado en el Congreso y que se ha tramitado de urgencia. El objetivo de la nueva normativa es limitar las funciones que ostenta Poder Judicial cuando su mandato ha concluido pero continúa ejerciendo de forma interina.

El Gobierno quiere poner fin a los nombramientos de jueces en puestos claves de los tribunales, que el Consejo está realizando desde el año 2018 cuando finalizó su mandato constitucional. La falta de acuerdo entre socialistas y populares ha impedido que se renueve la cúpula. La batalla parece que todavía tiene mucho recorrido.