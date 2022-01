Irene Montero carga contra el CGPJ y anima a los jueces a “deshacer la justicia patriarcal”

La ministra de Igualdad revoluciona el Colegio de Abogados de Madrid. Irene Montero asistió este jueves a un foro organizado por esta institución y aprovechó para cargar contra el Consejo General del Poder Judicial, animó a los jueces a “deshacer la justicia patriarcal” y soliviantó al decano, quien afirmó frente a la ministra que no estaba de acuerdo con sus declaraciones.

La titular de Igualdad sigue situando al CGPJ en el centro de sus ataques. Montero destacó durante su discurso cómo el organismo “se ha opuesto a todas las leyes que han supuesto avances a los derechos de las mujeres” aludiendo a aquellas que piden “poner en el centro el consentimiento”, en alusión a la Ley del ‘sí es sí’ y los informes en contra solicitando correcciones para aportar seguridad jurídica.

En apenas dos horas y con el auditorio lleno de abogados, la ministra insistió en la necesidad de “una formación continua para los operadores jurídicos” en “perspectiva de género” y la necesidad de una justicia “con perspectiva feminista y de derechos humanos” que “no juzga en abstracto” sino que, “tome en consideración las relaciones de poder”.

“Una justicia patriarcal toma los estereotipos como norma y toma decisiones sesgadas que contribuyen a la impunidad de los agresores y revictimizan a sus víctimas”, añadió Montero. La ministra se permitió la licencia de decir que “la riqueza está en manos de blancos heterosexuales, tras multiplicar por cien su patrimonio.

“Me van a permitir que podamos hablar con claridad y honestidad”, siguió diciendo la ministra para asegurar que “los sistemas judiciales siguen esperando de hombres y mujeres que actúen según desiguales roles de género” y “sanciona a quien no sigue esos mandatos”, dijo Montero. El objetivo del Ministerio es “la construcción de un país feminista” y que “todos podemos contribuir”. De ahí que en este foro organizado por el Colegio de Abogados de Madrid solicite poner fin a la “justicia patriarcal”.

Unas declaraciones que no han convencido al decano de esta institución. José María Alonso, decano del ICAM, solicitó la última palabra para disentir de la ministra asegurando que “no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista; tenemos que tener una justicia independiente. Una justicia independiente, que no se incline ni hacia un lado ni hacia el otro”.

Alonso aclara que el ICAM va a estar siempre “al lado de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, de la protección de las mujeres maltratadas y de la no discriminación”; pero incidiendo en que, como abogados, son también “los defensores del derecho de defensa” que, tal y como recoge la Constitución, debe brindarse tanto a las víctimas como a los presuntos autores de los delitos.