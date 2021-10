El 67% de los ciudadanos ve necesario reforzar la ley para garantizar el español en los colegios

Cada 12 de octubre España celebra la Hispanidad, un día en el que se conmemora el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492 y el inicio del Imperio español. Es una jornada marcada por las banderas rojigualdas, por el desfile de las Fuerzas Armadas y, sobre todo todo, por el patriotismo. Y es que hasta el 75% de los españoles dice sentirse orgullo de su origen.

Este es el dato que se desprende de una encuesta elaborada por Sigma Dos para El Mundo en la que los participantes han sido preguntados por la bandera, el himno, el idioma, la Corona y la Historia. Y, entre estas cuestiones, lo que más preocupa es la protección del español: el 66,5% ve necesario reforzar la ley para garantizar la enseñanza en esta lengua.

Sin ir más lejos, la semana pasada el Ministerio de Interior reconoció en una comunicación interna las dificultades que presenta el sistema escolar en Cataluña para que al menos el 25% de las clases se imparta en español, tal y como exige la ley.

Este sondeo, que suma 1.396 entrevistas telefónicas realizadas entre el 6 y el 7 de octubre y que consta de 12 preguntas, muestra que los jóvenes de entre 18 y 29 años son los que se sienten más distanciados de los símbolos. Y algo similar ocurre con las mujeres, que según ha asegurado el citado diario son ligeramente más escépticas que los hombres.

La identificación con la bandera ha recibido una puntuación de un 7 sobre 10

En una escala del 0 al 10, la identificación con la bandera ha recibido una puntuación de un 6,94. Los votantes de PP, Vox y Ciudadanos son los que se sienten más cercanos, con notas de notable alto y sobresaliente. Entre las fuerzas de la izquierda hay mucha variación entre los socialistas -7,10- y los de la formación que dirige Ione Belarra, que suspenden su vínculo con la enseña con un 3,85.

Javier Lizón./ EFE

Este resultado no es de extrañar. Entre los más ufanos con su país se encuentran los votantes de los partidos de la derecha: el 71,6% de las personas que apoyaron al PP dicen estar muy orgullosas; las de Vox, un 71,3% y un 52,8% para las de Ciudadanos. Los del PSOE se quedan en un 51,9%, mientras que el porcentaje baja hasta el 32,6% entre los de Podemos.

La mitad de los españoles cree que hay que proteger más la Corona

También la Corona es un tema sensible para la mayoría de los españoles. La mitad de ellos cree que es necesario mejorar la legislación existente para proteger de injurias o humillaciones esta institución. No obstante, el 83,4% de los votantes de Podemos, partido republicano, ha apuntado que no lo considera pertinente.

Leer más: Asociaciones de militares exigen mejores salarios en la víspera del 12 de octubre

Los símbolos son importantes para una gran parte de la ciudadanía. De hecho, el 60,2% está de acuerdo en que exista una ley de símbolos que incremente las sanciones y penas por los actos contra la bandera o el himno.

Finalmente, los españoles están divididos en el papel que tuvo España durante el proceso de la conquista de América: un 50,7% está orgulloso frente a un 40% que lo está poco o no lo está.