12-O: El Govern dará plantón a Sánchez en la previa de la gran inversión en Cataluña

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no asistirá al desfile militar tradicional que se celebra todos los 12 de octubre y que cuenta con la presencia del Rey, el Presidente del Gobierno y de los presidentes autonómicos. No será la única personalidad en faltar a esta cita, sino que también han confirmado su ausencia el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y el lehendakari Íñigo Urkullu.

Según ha avanzado la agencia Europa Press el president de la Generalitat no solo no asistirá, sino que también desde el Govern han anunciado que no harán fiesta y que se reunirá el Consell Executiu, algo ya habitual desde el ejecutivo catalán. No obstante, este plantón adquiere una especial significación en un marco en el que la negociación por los PGE está atravesando un momento especialmente sensible.

Y es ya ha comenzado la cuenta atrás para un PSOE que debe conseguir aunar los apoyos suficientes para poder sacar los Presupuestos adelante, algo para lo que, por el momento, no pueden contar con ERC, que sí apoyó los anteriores. El principal eje de discordia es el traspaso de las competencias de Cercanías a la Generalitat, un punto en el que por el momento, ni Govern ni Gobierno parecen haber llegado a entendimiento.

No obstante, Cataluña ya es la Comunidad Autónoma que mayor inversión recibirá de aprobarse los nuevos PGE. En concreto, el Principado se embolsará unos 3.000 millones de euros, según aseguró la ministra de de Transportes, Raquel Sánchez. “Queremos que Barcelona recupere todo su músculo industrial, su capacidad y su fuerza empresarial”, aseguraba a finales de la semana pasada la ministra, al tiempo que rechazaba el traspaso de competencias de la ferroviaria pública.

En la imagen, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el peaje de La Roca del Vallés (Barcelona). EFE/ Quique García

Debido a esta situación ventajosa, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la calma a los representantes de ERC y les ha pedido que antes de negarse a aceptar los presupuestos, esperen a leerlos. De hecho, se ha mostrado optimista y ha creído que podría contar con el apoyo no solo de ERC sino también de los 4 de Junts.

Según ha afirmó el pasado lunes la ministra, se trata de los presupuestos “con mayor capacidad inversora de los últimos años”. “Por tanto, serán unos buenos presupuestos en materia de inversión para todos los territorios y por supuesto también para Catalunya”, sentenció.

Por su parte, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, aseguró que tanto el PNV como ERC son los “interlocutores prioritarios” con los que el Gobierno espera llegar a acuerdos para poder obtener su apoyo y así aprobar los presupuestos. En este sentido, ambas formaciones políticas podrían aportar, una vez obtenido el apoyo de Podemos, gran parte de los votos necesarios para sacar adelante los PGE.

La ausencia de los líderes del ejecutivo catalán y vasco no son ninguna novedad, aunque sí sorprende que los presidentes gallego y castellano-manchego falten a su cita. en este sentido, Núñez Feijóo ha decidido no asistir para preparar el Debate sobre el Estado de la Autonomía, mientras que García-Page se encuentra en Bruselas, donde asistirá este martes a una votación de importancia para su Región, según explican fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.

El resto de presidentes de las comunidades y ciudades autónomas españolas ya han confirmado su asistencia al desfile militar.