Ciudadanos se queda con nueve diputados en el Congreso

Ciudadanos ha perdido uno de sus diputados en el Congreso este miércoles debido a la crisis que azota al partido que preside Inés Arrimadas. La formación naranja se ha quedado con solo nueve representantes en la Cámara baja tras anunciar Pablo Cambronero que abandona sus siglas y se pasa al Grupo Mixto.

“Es la decisión más difícil que he tomado”, ha dicho el parlamentario, que no prevé unirse a las filas del PP como han hecho algunos de sus compañeros de partido desde que Arrimadas pactó con el PSOE una moción de censura para tumbar al Gobierno murciano que compartía con los populares. “No me integro en ningún grupo político”, ha asegurado.

Para el Ciudadanos de hace dos años, quedarse sin un diputado habría sido un problema menor. Para el partido actual, supone perder el 10% de su fuerza en el Congreso, en un contexto de sangría de cargos y dirigentes y en el que se juega casi su existencia tanto con la moción de censura en Murcia como con las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé.



No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.



Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) March 17, 2021

Esta es la segunda legislatura de Cambronero como diputado de Cs en el Congreso, donde ha sido portavoz de las comisiones parlamentarias de Defensa, Seguridad Vial, Seguimiento del Pacto de Toledo y Reglamento, así como adscrito y vocal de otras comisiones de la actual Cámara.

Renuncia por “la deriva sanchista que ha tomado Cs”

En una carta publicada en sus redes sociales, Cambrometo ha informado de que ha dado este paso tras corroborar que las decisiones tomadas el lunes por Arrimadas en la ejecutiva del partido suponen “no cambiar nada y que todo siga igual”. “Es el claro ejemplo de la deriva sanchista de Cs“, ha asegurado.

El diputado por Sevilla ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso para pasarse al Grupo Mixto y ha alegado sobre sus próximos pasos que “firmé un compromiso con un programa electoral, y ese contrato no lo voy a incumplir”. Su compromiso es con “el Ciudadanos de 2019”, el que dirigía Albert Rivera, y se ha comprometido a mantenerlo.

Leer más: Albert Rivera dirigirá un instituto creado para la formación de futuros políticos

“Ese partido, liderado por Albert Rivera, prometió a los ciudadanos para conseguir su apoyo que jamás pactaría con el Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu. No puedo pertenecer a un partido, mejor dicho, ponerme a las órdenes de una dirección de partido que en plena pandemia dedica su tiempo a realizar estas estrategias o pactos que no comparto”.

“Yo no he cambiado, mi partido sí”, ha insistido Cambronero. “A partir de mañana trabajaré aún con ahínco en todo aquello que fue el compromiso ideológico y programático de el Ciudadanos de 2019 [sic]”, ha advertido, señalando que “las convicciones no se venden ni se compran, y menos aún se cambian”. “Dije no al sanchismo y lo mantengo“.