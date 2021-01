Colau corrige a Iglesias: la fuga de Puigdemont “no es comparable” al exilio republicano

Una de las varias polémicas que se activaron con la emisión de una entrevista a Pablo Iglesias este pasado domingo en La Sexta ha sido a raíz de su defensa de Carles Puigdemont. El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos ha sugerido que es tan exiliado el expresident fugado a Waterloo como los republicanos que salieron de España durante la dictadura de Francisco Franco.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha desmarcado de sus comentarios. La líder de los comunes, marca que alberga a Podemos en Cataluña, ha asegurado este martes que “no es equiparable la situación de Puigdemont con la de los republicanos españoles que huían de una dictadura fascista”. Pero Colau también ha auxiliado a Iglesias, señalando que la comparación la hizo el periodista, no el líder morado.

Las declaraciones se emitieron en el más reciente episodio de Salvados, en el que el periodista Fernando González «Gonzo» increpa a Iglesias por referirse al Rey emérito Juan Carlos I como un “fugado” y a Puigdemont como un “exiliado”. A continuación, el vídeo con la respuesta íntegra del vicepresidente segundo.

Colau: “No es comparable”

El socio de Pedro Sánchez defendió que “Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie ni por haber intentado enriquecerse, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo y por vías a mi juicio erróneas y que no tienen por qué ser indiferentes al derecho, pero de alguna manera se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas”.

Por el otro lado, Iglesias juzga al anterior monarca por sus presuntos delitos fiscales. “Si presuntamente ha robado dinero o ha estado utilizando tarjetas black y demás, creo que la consideración moral es completamente diferente”, señaló. Y es cierto que Gonzo sacó la comparación entre Puigdemont y los republicanos exiliados durante el franquismo, pero para preguntarle si son asuntos comparables. “Pues, lo digo claramente: creo que sí”, respondió el vicepresidente segundo.

“Eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera ni la forma, ni que entienda que lo que hizo pueda ser indiferente al derecho, pero creo que lo que hizo fue motivado por sus convicciones. Me parece un error, y yo no quiero que Cataluña se independice de España, pero si me dicen ‘lo que hizo Puigdemont es igual de reprobable moralmente que el Rey Juan Carlos’, pues, no estoy de acuerdo. Lo siento en el alma si esto que digo molesta. No estoy de acuerdo con eso”, concluyó.

Pero Colau, socia de Iglesias en Cataluña, cree que “no es comparable”, aunque asegura que así lo piensa también Iglesias, pese a que en la entrevista no queda tan claro como lo ve la alcaldesa. “Es evidente que son dos realidades históricas que no se pueden comparar bajo ningún concepto”, ha destacado la líder de Catalunya en Comú en una entrevista en TV3, en la que analiza el asunto desde la perspectiva de que la forma en que se formuló la pregunta a Iglesias era incorrecta o confusa.

En todo caso, Colau ha señalado que, en efecto, Puigdemont está “en una condición de exilio” mientras que Juan Carlos I está “fugado por corrupción”. Asimismo, la alcaldesa ha explicado que lo que más le molesta de toda esta polémica es ver a partidos de derecha que “han insultado la memoria histórica” atacar a Iglesias por su supuesto insulto a los republicanos. Y les ha pedido “un poco de decencia porque les falta mucho para conseguir la trayectoria antifascista de Iglesias”.

El entorno de Colau critica a Iglesias

Las declaraciones de Colau se suman a las de otras personas vinculadas o cercanas a su partido relativas a las palabras de Iglesias sobre Puigdemont y los exiliados republicanos del franquismo. El portavoz de los comunes, Joan Mena, evitó este lunes pronunciarse al respecto, pero pidió no “alimentar polémicas interesadas por la derecha mediática”.

Paola Lo Cascio, politóloga cercana a Catalunya en Comú, ha señalado que Iglesias “con esto se equivoca mucho”, “y cuando uno se equivoca, rectifica”. Y Joan Coscubiela, de Iniciativa, dijo que “no hay nada peor para una fuerza política que romper el vínculo emocional con su gente”. “No es una anécdota ni la primera vez. Llueve sobre mojado”, señaló.

También han criticado a Iglesias desde sectores republicanos y asociaciones de memoria. “Lo mejor de la intelectualidad española, del arte, de la medicina, de la ciencia, de la poesía… se tuvo que ir de su propio país. Comparar la situación de Puigdemont con el exilio republicano es un insulto. Tiene que pedir perdón”, dijo a El País Dolores Cabra, de la Asociación Guerra y Exilio.