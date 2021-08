La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, intenta marcar perfil propio posicionándose en contra de la ampliación del Aeropuerto del Prat de Barcelona. “Suena a pelotazo de toda la vida”, señaló este miércoles tras reconocer que no se había leído el proyecto pero se posiciona en contra.

Unidas Podemos también se posiciona en contra pese a formar parte del Gobierno que este lunes pactó dar 1.700 millones de inversión para el proyecto. Los socios morados no estuvieron presentes en la reunión con la Generalitat y Aena sobre el futuro del aeropuerto ni conocen los detalles de lo que se habló, según las fuentes consultadas.

Sin embargo, tanto Colau como Podemos animan a la ciudadanía a participar en la próxima manifestación del 19 de septiembre que varios grupos ecologistas y formaciones de izquierda relacionadas con el partido de Ione Belarra están organizando.

Los dos partidos se apoyan en 120 asociaciones que son las que están realizando el trabajo duro, contactando con más grupos y asociaciones y movilizando a la sociedad catalana a través de charlas informativas y difundiendo la convocatoria, todavía sin lugar ni fecha.

Los principales organizadores son Ni un Pam de Terra, Zeroport, Xarxa per la Justícia Climàtica, Sos Baix Llobregat, Depana y Ecologistes en Acció. Pero la lista se amplía hasta 120 asociaciones que, según ha podido saber Economía Digital en exclusiva, enviaron un comunicado al Govern antes de que alcanzara el acuerdo con Moncloa.

En esta misiva destacan que “la ampliación de infraestructuras aeroportuarias y el crecimiento de la aviación son incompatibles con los compromisos climáticos” y solicitan que los presupuestado para los proyectos de ampliación “se inviertan en un modelo de movilidad que priorice aquellos modos de transporte más utilizados por el conjunto de la población y más sostenibles, como el tren”.

Los colectivos firmantes exigen al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Generalitat “la paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación (tanto ampliación de pistas, como nuevas terminales y nuevas conexiones ferroviarias entre aeropuertos) así como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades aeroportuarias, un modelo que favorece a grandes capitales a costa de la población y del planeta”.

Otro reclamo consiste en “la puesta en marcha de un plan de redimensionamiento de AENA que incluya el cierre de aeropuertos ya deficitarios antes de la pandemia y la eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, con el objetivo de evitar la socialización de las pérdidas de la compañía a cargo del erario público y el cumplimiento de los objetivos climáticos”.

Tanto Colau como Unidas Podemos se agarran a estos planteamientos de las asociaciones y tratarán de evitar la ampliación de la tercera pista del aeropuerto del Prat que supone, en un principio, invadir una parte del espacio natural protegido de la laguna de La Ricarda (en el Delta del Ebro).

Economía VS Ecología

Tanto Los Comunes como Unidas Podemos explican que detrás de sus reivindicaciones se encuentra el debate Economía Vs Ecología.

Éstos se posicionan en el segundo y añaden que tanto España como Europa están comprometidos con cumplir una serie de acuerdos, entre ellos el Acuerdo de París por el clima, para reducir los gases efecto invernadero y luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, desde el lado opuesto se sitúan gobiernos, partidos y la principal operadora como es Aena, que sólo con el beneplácito institucional conseguirá que la Unión Europea recalifique el terreno.

Por ello y según ha podido saber ED, el presidente de Aena ha iniciado una búsqueda de apoyos en la sociedad civil catalana para llevar a cabo este proyecto con el mayor consenso posible frente a estas asociaciones ecologistas y grupos de la izquierda.

Los agentes económicos consideran la ampliación del aeropuerto del Prat “indispensable” para la atracción de capitales y la recuperación post-Covid. Unas 200 entidades han firmado también un manifiesto a favor de la ampliación. Entre ellas, destaca la presencia de el Círculo de Economía, la Cambra de Comerç de Barcelona, la escuela de negocios ESADE, Foment del Treball, RACC, la patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec, Mobile, Barcelona Tech City, Ufec, UPM, Barcelona Global, Barcelona Oberta y Gremi de Restauradors.

Los firmantes consideran que el aeropuerto es “uno de los principales motores de competitividad, ocupación y futuro” de Cataluña y de la región Euro Mediterránea y advierten que el aeropuerto se encuentra al límite de su capacidad, que está en los 55 millones de pasajeros. En 2019, el aeropuerto registró 53 millones de viajeros.

También están a favor las líneas aéreas, que ven en que El Prat un hub de conexiones de los aviones de largo recorrido que vuelan entre Asia y América. El sector turístico es la última pata que defiende esta ampliación. La ven como herramienta para atraer a visitantes de Estados Unidos y China, con mayor poder adquisitivo y reducir la dependencia de turistas de Reino Unido y Rusia, los principales exportadores de viajeros de la Ciudad Condal.

ED publica la lista completa de las 120 asociaciones que rechazan la ampliación del aeropuerto del Prat:

