Colau tilda de “tontería” la propuesta de un nuevo referéndum en Cataluña

Ada Colau ha cerrado la puerta a un nuevo referéndum en Cataluña. La alcaldesa ha rechazado la propuesta de la Generalitat para que este se produzca: “Es evidente que no hay ninguna condición para plantear un referéndum a corto plazo. Mejor que aterricemos y menos promesas incumplidas. Después de una pandemia y la crisis climática, la gente ya no está para tonterías”.

La alcaldesa de Barcelona ha tildado de “tonterías” la propuesta de un referéndum a corto plazo, ante otras emergencias que requieren mayor prioridad, como puede ser la pandemia y sus efectos derivados. Además, ha pedido al independentismo que aborde propuestas desde el realismo.

Leer más: Junqueras solo contempla otro referéndum si cuenta con reconocimiento internacional

También, ha desmentido los rumores que apuntan a un posible salto suyo hacia Madrid: “No está en mis planes ir a otra cosa. Estoy entregada a la alcaldía de Barcelona después dos años duros y complicados”. La alcaldesa de Barcelona ha asegurado que todavía no ha decidido si volverá a optar a la reelección.

Colau arremete contra la ampliación de El Prat

La alcaldesa de Barcelona ha vuelto a la carga contra la ampliación del Aeropuerto de El Prat. Ada Colau ha incidido en las consecuencias climáticas que podría tener esta reforma, que fija en un aumento del 60%-70% de las emisiones de CO2 que aumentarían en la capital catalana.

“La ampliación del aeropuerto significa aumentar mucho las emisiones. No es sólo destruir la Ricarda sino ampliar 20 millones de pasajeros que básicamente son turistas. Eso es no aprender nada del modelo que está pasado y ha fracasado. Estoy fastidiada con este tema porque no he visto ningún informe y hace meses que los pido”, ha lamentado Colau.

Leer más: El Govern rechazará la ampliación de El Prat si destroza La Ricarda

La alcaldesa también ha incidido en que la obra supone también poner en peligro el espacio natural de La Ricarda, y ha recordado que el territorio ya está “muy maltrecho”. Además, ha cargado contra AENA y su proyecto de ampliación: “Su modelo es el del pelotazo que hemos visto toda la vida”.

En una entrevista a TV3, Ada Colau también ha cargado contra los Juegos Olímpicos de Invierno, y ha asegurado que nadie les ha hecho llegar todavía ningún tipo de dato o informe que avale este proyecto: “A mí nadie me ha dicho nada ni me ha presentado ninguna propuesta”.