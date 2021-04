Comienza la vacunación con Janssen en España

Buenas noticias para la campaña de vacunación. A lo largo de este jueves varias de las Comunidades Autónomas de España han comenzado a suministrar la vacuna contra la Covid-19 Janssen, entre la población de entre 70 y 79 años después de que la Agencia Europea del Medicamento diera luz verde al preparado de Johnson & Johnson.

Tras la retirada del preparado de los circuitos de vacunación después de que el Centro de Control de Enfermedades estadounidense (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) dieran la voz de alarma por varios casos de trombosis vinculados con la inoculación del fármaco, Janssen vuelve a formar parte del catálogo de medicamentos a usar en España.

De esta manera, y a la espera de que lleguen los varios millones de vacunas monodosis que el Gobierno de Sánchez había acordado con la empresa, el Ministerio de Sanidad ha repartido 150.000 dosis y regiones como Cataluña, Asturias o Navarra han han reanudado su administración

Entre las primeras Comunidades Autónomas que ha comenzado a inocular con Janssen en España se encuentra Cataluña, que ha recibido hasta el momento 24.000 dosis de la profilaxis con las que están inmunizando a las personas de edad comprendida entre los 70 y los 79 años y se usarán como un refuerzo para Pfizer, que sigue llevando la voz cantante, según ha explicado la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergès.

No se trata de la única región, sino que, en Navarra también se ha reactivado la vacunación con este fármaco con las 2.050 dosis que llegaron el pasado miércoles, también a las personas de entre 70 y 79 años. En este sentido, el gobierno navarro ha indicado que se han citado para este jueves a más de 800 personas para vacunar entre las 08:30 y las 21:00 horas y que ya hay programadas otras 500 citas de vacunación para la próxima semana en distintos puntos de la región.

Por su parte, el Principado de Asturias ha comenzado también a inmunizar a la población con las 3.150 dosis del preparado que el Ministerio de Sanidad ha remitido a la región y que, prevén, se agotarán durante esta misma semana. La vacunación con Janssen ha comenzado en el Hospital Universitario Central de Asturias y en el Centro de Salud de Parque-Somió, en Gijón.

La Consejería de Sanidad de Canarias también ha anunciado que han comenzado a suministrar la primera remesa del fármaco, formada por 6.700 dosis a repartir entre las distintas islas que conforman el archipiélago canario.

Todas las comunidades autónomas que han iniciado el proceso de reincorporación de Janssen al catálogo de preparados aptos para su suministración, si bien no coinciden en los tempos, sí en las edades a vacunar, y es que Janssen por el momento servirá como una vacuna complementaria a Pfizer, destinada a personas de entre 70 y 79 años.

Otras comunidades, no obstante, aún no han comenzado aunque sí se prevé que lo hagan a lo largo de esta semana. De hecho, la Xunta de Galicia ha anunciado que no habrá vacunación masiva porque siguen faltando remesas, pero también ha comenzado ya a suministrar el medicamento.

Por lo pronto, desde el gobierno de Aragón han anunciado que reservarán sus 4.100 dosis para suministrarlas el sábado, aunque ellos han ampliado levemente el parámetro de edad, ampliándolo de forma que los destinatarios de Janssen tengan entre los 68 y los 79 años.

Se trata de la cuarta vacuna a la que la EMA le da el visto bueno y su autorización para poder suministrarla en los países de la UE, que pasa a formar parte del grupo también conformado por Pfizer, Moderna y AstraZeneca.