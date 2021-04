La EMA corrige a España: la segunda dosis de Pfizer y Moderna no debe retrasarse

La Agencia Europa del Medicamento (EMA) echa por tierra los planes de España para amortizar vacunas. La Comisión de Salud Pública dio a conocer este lunes el borrador de un informe en el que se planteaba la posibilidad de retrasar la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna para los mayores de 79 con el fin de acelerar la vacunación e iniciar la inmunización en más personas. Pero el regulador europeo lo ha dejado claro: “Las vacunas de la Covid-19 autorizadas deben usarse tal y como se describe en el prospecto del producto”.

“La información del producto de la vacuna de Pfizer establece que las dos dosis deben administrarse con tres semanas de diferencia para lograr la misma eficacia confirmada por los ensayos clínicos”, explicó una fuente del organismo a la Agencia Efe. El prospecto es preciso: los vacunados con Pfizer deben recibir el segundo pinchazo a los 21 días mientras que los inoculados con Moderna a los 28.

Además, añade que “los análisis de eficacia incluyeron participantes que recibieron su segunda vacunación dentro de los 19 a 42 días posteriores a su primera vacunación”, pero también se señala que “la mayoría (93,1%) de los receptores de la vacuna recibieron la segunda dosis de 19 a 23 días después de la primera”, lo que convierte este último intervalo en el respaldado por los ensayos clínicos de Pfizer.

El comité de medicamentos de uso humano (CHMP) actualizó ya a finales de enero la información de la vacuna de Pfizer para aclarar su posición sobre el intervalo entre la primera y la segunda dosis. E insistió: la administración de la segunda inyección debe ser exactamente “tres semanas” tras la primera, modificando la prescripción anterior, que indicaba “al menos 21 días” tras la primera dosis.

Una enfermera suministra a una compañera la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en el Hospital de Sant Pau de Barcelona / EFE

“Actualmente no hay datos clínicos sobre la eficacia de la vacuna cuando se administra más allá de los intervalos utilizados en el ensayo clínico”, ha alertado la EMA. No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha precisado que este documento expone opiniones, y que no es “bueno que se discuta de borradores porque se mediatiza la discusión de los técnicos”.

Sanidad no descarta inocular la segunda dosis de Astrazeneca a los menores de 60



El Comité de Salud Pública tiene también pendiente decidir si administrar la segunda dosis de Astrazeneca a los menores de 60 años ya vacunados con la primera o apostar por la inoculación de otra vacuna. Alrededor de dos millones de personas permanecen a la espera, mientras que otros países como Francia o Alemania ya han tomado una decisión y han determinado que administrarán una segunda dosis de Pfizer y Moderna, a pesar de que todavía no hay evidencia científica de que este procedimiento pueda funcionar.

Leer más: El miedo a los efectos de la vacuna Covid resurge en España por la crisis de Astrazeneca y Janssen



Al respecto, Fernando Simón ha explicado que esta vacuna está teniendo un “resultado muy bueno” en el control de la epidemia y “no se ha descartado todavía del todo” administrar la segunda dosis, aunque ya se estudia si conviene administrar la segunda dosis con Pfizer.



Precisamente, la Agencia Española del Medicamento ha autorizado este lunes el primer ensayo clínico que evalúa la seguridad y el efecto protector de administrar Pfizer a los ya vacunadas con AstraZeneca. En total hay 600 voluntarios.