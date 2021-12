Cospedal se niega a declarar en la comisión de investigación del caso ‘Kitchen’

María Dolores de Cospedal no ha contestado a ninguna de las preguntas que le han formulado los grupos parlamentarios en la comisión de investigación que analiza el caso ‘Kitchen’ en el Congreso. La antigua secretaria general del Partido Popular se ha aferrado a su derecho a no declarar para evitar que sus palabras interfieran con el proceso judicial abierto.

El juez instructor acordó en julio que la exministra no fuera finalmente imputada por su presunta participación en esta trama de espionaje orquestada con el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares del Partido Socialista y de Podemos han presentado recursos ante la Audiencia Nacional para forzar que se siente en el banquillo.

Leer más: El juez de la Kitchen procesa a Fernández Díaz y exonera a Cospedal

Es precisamente esta condición la que ha utilizado Cospedal para argumentar que su declaración podría amenazar su “derecho a la defensa” a pesar de que el juez retiró hace seis meses su imputación, justo cuando estaba previsto que se presentase en la comisión parlamentaria. “Tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas. Me acojo a mi derecho constitucional a no declarar”, ha expuesto a los diputados nada más comenzar la sesión.

“Existe un procedimiento judicial en el que se están tratando asuntos cuyo contenido es sustancialmente el mismo que se está dirimiendo en esta comisión”, ha argumentado la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha.

Aunque la instrucción haya apartado a Cospedal de la investigación judicial, la causa sí que sigue con el foco puesto en otros miembros del partido que ella dirigía entonces. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es el principal acusado. El juez sospecha que es uno de los responsables del supuesto espionaje ideado contra Luis Bárcenas para conocer la información que poseía sobre la formación.

El PSOE arremete contra Cospedal por sus vínculos con el entramado de la ‘Kitchen’

La decisión de Cospedal de evadirse de la comisión ha sido fuertemente contestada por el portavoz del grupo socialista, Jorge Sicilia, que ha acusado a la exministra de aprovechar su situación judicial para evitar contestar a los diputados. “Usted no está imputada, pero le ha venido como anillo al dedo que haya sido recurrido el cierre de la causa”, ha expresado.

Sicilia ha aprovechado su turno de preguntas para soltar varias acusaciones contra la antigua secretaria general de los populares. Ha puesto en duda que no conociera la presunta trama de espionaje a pesar de que se reunió en varias ocasiones con Villarejo y de que su marido, Ignacio López del Hierro, es uno de los acusados.

“Muchos creemos que cuando usted calla es porque tiene mucho que tapar y el riesgo de decir algo por esta comisión es muy grande. Prefiere pasar el bochorno”, ha expuesto.

Aunque Cospedal no ha querido contestar a las acusaciones, sí que ha contado con el respaldo del portavoz del PP en la comisión, Luis Santamaría. El diputado popular ha advertido que la comisión solo persigue generar “ruido” a nivel mediático para atacar a su formación.

“En esta comisión se vulneran constantemente muchos de los derechos constitucionales que asisten a los comparecientes”, ha expuesto Santamaría.

Podemos interroga a Cospedal para exponer su silencio

La estrategia de Podemos en la comisión ha sido diferente a la del PSOE. A diferencia de sus socios de la coalición, el grupo morado sí que ha mantenido su estrategia de pronunciar todas las preguntas que tenía preparadas hacia la exsecretaria general del PP, aunque ya conocían que no iba a responder a ninguna de ellas.

La mayor parte del interrogatorio ha ido dirigido a las supuestas reuniones que mantuvo en Génova con el excomisario. “¿Por qué el señor Villarejo entraba por el parking con un coche con las lunes tintadas y sin pasar los controles en la sede del PP?”, ha apuntado en una de ellas el portavoz de Podemos, Ismael Cortés.

Por su parte, Vox sí que ha aceptado la petición de Cospedal y no le ha formulado ninguna pregunta a la exministra sobre la investigación ‘Kitchen’, aunque sí que ha sembrado la duda sobre participación de su excompañera Dolores Sáenz de Santamaría.

El diputado José María Figaredo ha mostrado su sorpresa porque la exvicepresidenta no haya sido investigada por el juez instructor a pesar de que “era la cabeza del CNI, con el cual Villarejo habría tenido una intervención directa”.