Díaz reprocha a Sánchez que suba el gasto militar sin consultar a Podemos

Nuevo frente abierto en el Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que suba el gasto miliar sin consultar a Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición.

El Gobierno pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros un crédito extra de 1.000 millones para gasto en Defensa. «Las formas en políticas son muy importantes y en materia de tanta sensibilidad debe tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y respeto democrático a las Cortes Generales», ha alertado Díaz.

La vicepresidenta ha negado de forma tajante que el crédito pueda afectar a la carga de trabajo de los astilleros de Navantia de Ferrol, como ha sugerido este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, sino que, según sus datos, unos 337 millones están dirigidos a «gasto ordinario» de Defensa, y 660 millones está destinado a «armamento».

Y es que, la ministra de Defensa ha instado a su compañera de gabinete Ione Belarra, que tampoco está a favor de la subida del gasto en materia miliar, a que pregunte a Díaz, qué opina de que en Ferrol (A Coruña) dejen de construirse fragatas de la Armada.

La ministra Margarita Robles./ EFE

Preguntada sobre el nulo consenso con los socialistas ha insistido que «estas cuestiones deben hacerse de forma serena y no diciendo cosas que no son verdad porque no son para cargo de trabajo en Navantia«.

Subida del 2%

El presidente ya dejó de lado a sus socios del Gobierno, cuando se comprometió a duplicar el gasto en Defensa, elevando de manera progresiva el gasto en hasta el 2% del PIB para 2029 pese a las reticencias de Unidas Podemos. Sánchez ha justificado esta subida insistiendo en que «La seguridad no está garantizada«.

España es de los países que menos invierte en defensa, según los datos que maneja la OTAN. De hecho, en las previsiones para 2022 tan solo se destina 1,01% del PIB, casi tres décimas menos que el pasado año 2021.